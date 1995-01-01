Агент: «Спартак» и «Порту» могут договориться о трансфере Зе Луиша за 12 миллионов»

Паулу Барбоза, агент нападающего «Спартака» Зе Луиша, рассказал о возможном переходе игрока в «Порту».

– В Португалии уверены, что Зе Луиш перейдет в «Порту» в самое ближайшее время. Что думаете о возможной сделке?

– Трудно сказать. Это не спортивный, а чисто финансовый вопрос. Со спортивной точки зрения понятно, что «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша. Тем более его там хорошо знают. И считают, что он вписался бы в игровую философию команды. Но, думаю, с финансовым вопросом могут возникнуть трудности.

– «Спартак» хотел бы 12 миллионов евро. Для «Порту» это серьезная сумма?

– За 12 могут договориться. Я бы не сказал, что это нормальная цифра, но клуб нуждается в нападающем, так что деньги приемлемые.