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    Агент: «Спартак» и «Порту» могут договориться о трансфере Зе Луиша за 12 миллионов»

    Паулу Барбоза, агент нападающего «Спартака» Зе Луиша, рассказал о возможном переходе игрока в «Порту».

    – В Португалии уверены, что Зе Луиш перейдет в «Порту» в самое ближайшее время. Что думаете о возможной сделке?

    – Трудно сказать. Это не спортивный, а чисто финансовый вопрос. Со спортивной точки зрения понятно, что «Порту» очень хотел бы подписать Зе Луиша. Тем более его там хорошо знают. И считают, что он вписался бы в игровую философию команды. Но, думаю, с финансовым вопросом могут возникнуть трудности.

    – «Спартак» хотел бы 12 миллионов евро. Для «Порту» это серьезная сумма?

    – За 12 могут договориться. Я бы не сказал, что это нормальная цифра, но клуб нуждается в нападающем, так что деньги приемлемые.

    • Зе Луиш перешел в «Спартак» в июле 2015 года из «Браги» за 6,5 миллионов евро. В прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 4 ассиста в 36 играх всех турниров. Срок контракта истекает в июне 2021 года, цена по Transfermarkt – 8 миллионов.
    • По информации экс-журналиста «Матч ТВ» Ивана Карпова, московский клуб купит Эсекьеля Понсе у «Ромы» только в случае продажи 28-летнего кабо-вердианца.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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