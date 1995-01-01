Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    Иммобиле – об участии в договорном матче: «Следите за словами, когда ставите под сомнение мою мужественность»

    Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал публикацию Marca о причастности к договорному матчу.

    В начале июня полиция Испании начала проверку встречи «Вальядолид»«Валенсия» (0:2, 38-й тур Примеры) на характер неспортивной. Иммобиле контактировал с экс-форвардом «Севильи» Карлосом Арандой, который подозревается в организации договорной встречи.

    «Можете критиковать меня как футболиста, но следите за словами, когда ставите под сомнение мою мужественность.

    С некоторыми моментами в жизни надо столкнуться и просто пережить их. Порой надо не спать ночами и вслух говорить о том, кем ты являешься, затыкая рты другим», – написал 29-летний итальянец в инстаграме.

    • Иммобиле выступал за «Севилью» в 2015 году на правах аренды из дортмундской «Боруссии».
    • В прошлом сезоне забил за «Лацио» 19 голов и отдал 12 ассистов в 49 играх всех турниров.

    Иммобиле подозревают в том, что он незаконно делал ставки. Игрок отрицает эту информацию

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79036
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71723
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru