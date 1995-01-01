Иммобиле – об участии в договорном матче: «Следите за словами, когда ставите под сомнение мою мужественность»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал публикацию Marca о причастности к договорному матчу.

В начале июня полиция Испании начала проверку встречи «Вальядолид» – «Валенсия» (0:2, 38-й тур Примеры) на характер неспортивной. Иммобиле контактировал с экс-форвардом «Севильи» Карлосом Арандой, который подозревается в организации договорной встречи.

«Можете критиковать меня как футболиста, но следите за словами, когда ставите под сомнение мою мужественность.

С некоторыми моментами в жизни надо столкнуться и просто пережить их. Порой надо не спать ночами и вслух говорить о том, кем ты являешься, затыкая рты другим», – написал 29-летний итальянец в инстаграме.

Иммобиле выступал за «Севилью» в 2015 году на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

В прошлом сезоне забил за «Лацио» 19 голов и отдал 12 ассистов в 49 играх всех турниров.

Иммобиле подозревают в том, что он незаконно делал ставки. Игрок отрицает эту информацию