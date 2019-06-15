Иммобиле подозревают в том, что он незаконно делал ставки. Игрок отрицает эту информацию

Испанское издание Marca опубликовала информацию, согласно которой форвард «Лацио» Чиро Иммобиле мог незаконно делать ставки.

В начале июня испанская полиция начала расследование по итогам матча Примеры сезона-2018/19 между «Вальядолидом» и «Валенсией». Бывший нападающий «Севильи» Карлос Аранда подозревается в организации договорного матча. Сейчас полиция изучает телефонные разговоры Аранды.

В одном из этих разговоров [расшифровка есть в редакции Marca] он общался с агентом Маттиа Мариотти. В их беседе фигурировало имя Чиро Иммобиле. В частности, Аранда сказал, что его другу принадлежит нелегальная букмекерская контра, в которой Иммобиле часто делает ставки в ней.

Юрист Имообиле выступил с заявлением после этой публикации. Футболист «категорически отрицает любую причастность» к ставкам. Фрагмент заявления приводит Football Italia:

«Игрок уже поручил мне подавать в суд на любого, кто каким-либо образом нанесет ущерб его репутации, имиджу и профессиональному достоинству.

Поэтому мы предостерегаем кого-либо от признания и распространения новостей, которые являются полностью ложными и клеветническими».