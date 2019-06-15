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    Иммобиле подозревают в том, что он незаконно делал ставки. Игрок отрицает эту информацию

    Испанское издание Marca опубликовала информацию, согласно которой форвард «Лацио» Чиро Иммобиле мог незаконно делать ставки.

    В начале июня испанская полиция начала расследование по итогам матча Примеры сезона-2018/19 между «Вальядолидом» и «Валенсией». Бывший нападающий «Севильи» Карлос Аранда подозревается в организации договорного матча. Сейчас полиция изучает телефонные разговоры Аранды.

    В одном из этих разговоров [расшифровка есть в редакции Marca] он общался с агентом Маттиа Мариотти. В их беседе фигурировало имя Чиро Иммобиле. В частности, Аранда сказал, что его другу принадлежит нелегальная букмекерская контра, в которой Иммобиле часто делает ставки в ней.

    Юрист Имообиле выступил с заявлением после этой публикации. Футболист «категорически отрицает любую причастность» к ставкам. Фрагмент заявления приводит Football Italia:

    «Игрок уже поручил мне подавать в суд на любого, кто каким-либо образом нанесет ущерб его репутации, имиджу и профессиональному достоинству.

    Поэтому мы предостерегаем кого-либо от признания и распространения новостей, которые являются полностью ложными и клеветническими».

    Источник: Marca

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    15.06.2019 22:59
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