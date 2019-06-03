El Mundo: футболисты «Вальядолида» подозреваются в договорном матче с «Валенсией»

Пока ещё ничего не доказано, будем посмотреть,что будет дальше.
Матч 38-го тура чемпионата Испании сезона-2018/2019 «Вальядолид» – «Валенсия» подозревается в договорном характере. Хозяева уступили в этой встрече со счетом 0:2.
Испанская полиция подозревает семь игроков «Вальядолида» в том, что они могли делать ставки на свой проигрыш.
«Валенсии» требовалась победа, чтобы пробиться в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, тогда как как «Вальядолид» к последнему туру гарантировал место в Примере.
Полиция арестовала экс-нападающего «Севильи», воспитанника «Реала» Карлоса Аранду. После прослушивания его телефонных разговоров выяснилось, что семь игроков «Вальядолида» согласились проиграть.
Предполагается, что, делая ставки в размере 10 тысяч евро и выигрывая при этом 20 тысяч, они якобы должны были проиграть в каждом из таймов.
- «Валенсия» забивала на 36-й и 52-й минутах.
- Источник отмечает, что владелец команды Роналдо не попадает под подозрения.
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