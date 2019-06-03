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    El Mundo: футболисты «Вальядолида» подозреваются в договорном матче с «Валенсией»

    Матч 38-го тура чемпионата Испании сезона-2018/2019 «Вальядолид»«Валенсия» подозревается в договорном характере. Хозяева уступили в этой встрече со счетом 0:2.

    Испанская полиция подозревает семь игроков «Вальядолида» в том, что они могли делать ставки на свой проигрыш.

    «Валенсии» требовалась победа, чтобы пробиться в зону Лиги чемпионов по итогам сезона, тогда как как «Вальядолид» к последнему туру гарантировал место в Примере.

    Полиция арестовала экс-нападающего «Севильи», воспитанника «Реала» Карлоса Аранду. После прослушивания его телефонных разговоров выяснилось, что семь игроков «Вальядолида» согласились проиграть.

    Предполагается, что, делая ставки в размере 10 тысяч евро и выигрывая при этом 20 тысяч, они якобы должны были проиграть в каждом из таймов.

    • «Валенсия» забивала на 36-й и 52-й минутах.
    • Источник отмечает, что владелец команды Роналдо не попадает под подозрения.

    Источник: El Mundo

    Ежедневная испанская газета, одна из самых читаемых и авторитетных в стране. Разовый тираж газеты – 330 тысяч экземпляров.

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +719

      Den Bull 2 часа назад

      Пока ещё ничего не доказано, будем посмотреть,что будет дальше.

      0
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      Рейтинг: +382

      KPCCSPB > Den Bull 2 часа назад

      Ага, а потом как Ювентус на дно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Вальдемар IV 3 часа назад

      хетафе выдавили из лч, все как у нас прямо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1122

      Бомбардиръ 5 часов назад

      А в итоге болельщики оказались в дураках, и другие делающие ставки на этот матч - тоже.

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      Рейтинг: +6164

      KLIM777 > Бомбардиръ 4 часа назад

      почему же? Я ставил на валенсию, так как им этот матч был невероятно важным. Логика очень простая была. Играли нес сильным соперником

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      Рейтинг: +6164

      KLIM777 5 часов назад

      неужели у них такие маленькие зарплаты, что они пойдут на такое?

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      Рейтинг: +1122

      Бомбардиръ > KLIM777 5 часов назад

      Наверно, чтобы букмекеры не заметили подвох.
      А так, лишний рубль им не помешает)

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