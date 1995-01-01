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    «Бетис» отказал «Роме» в продаже вратаря Лопеса за 20 миллионов

    «Рома» получила отказ от «Бетиса» по трансферу вратаря Пау Лопеса, сообщил журналист Sky Джанлука Ди Марцо.

    По его информации, римский клуб предложил за испанца 20 миллионов евро. Испанский клуб назвал сумму неудовлетворительной. Ожидается, что «Рома» рассмотрит вариант возобновления переговоров.

    Лопес провел дебютный сезон в севильском клубе. На его счету 35 матчей во всех турнирах. Команда Руби финишировала на 10-м месте в Примере и дошла до полуфинала Кубка Испании, где проиграла будущему победителю «Валенсии» (2:2; 0:1).

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцо

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