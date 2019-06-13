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    Sport24: «Зенит» интересуется хавбеком «Бетиса» Камарасой

    Полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса может продолжить карьеру в России. Футболистом интересуется чемпион страны «Зенит».

    Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Кардиффе», который вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Рыночная стоимость Камарасы – 10 миллионов евро.

    • 25-летний хавбек принадлежит «Бетису» с 2017 года, его контракт действует до 2022 года.
    • В прошлом сезоне Камараса провел за «Кардифф» 33 матча, забил пять мячей, сделал четыре результативные передачи.
    • «Зенит» осенью сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Sport24

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