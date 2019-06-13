Sport24: «Зенит» интересуется хавбеком «Бетиса» Камарасой

Полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса может продолжить карьеру в России. Футболистом интересуется чемпион страны «Зенит».

Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Кардиффе», который вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Рыночная стоимость Камарасы – 10 миллионов евро.