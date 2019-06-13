Sport24: «Зенит» интересуется хавбеком «Бетиса» Камарасой

Полузащитник «Бетиса» Виктор Камараса может продолжить карьеру в России. Футболистом интересуется чемпион страны «Зенит».
Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Кардиффе», который вылетел из АПЛ в Чемпионшип. Рыночная стоимость Камарасы – 10 миллионов евро.
- 25-летний хавбек принадлежит «Бетису» с 2017 года, его контракт действует до 2022 года.
- В прошлом сезоне Камараса провел за «Кардифф» 33 матча, забил пять мячей, сделал четыре результативные передачи.
- «Зенит» осенью сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.