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    «Арсенал» может предложить 14 миллионов за 21-летнего форварда Клод-Мориса. Им также интересуются 10 других клубов

    Нападающий «Лорьяна» Алексис Клод-Морис может покинуть клуб в межсезонье. Sky Sports сообщает, что игрок хочет перейти в «Арсенал», клуб может предложить за него 14 миллионов фунтов стерлингов.

    21-летним нападающим интересуются десять других клубов: «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Лион», «Лилль», «Монако», «Марсель», «Севилья», «Брайтон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

    Владелец «Лорьяна» отпустит игрока в ту команду, которая предложит наибольшую сумму за переход.

    • В прошлом сезоне Лиги 2 игрок провел 35 матчей, забил 14 голов и отдал четыре ассиста.
    • Его контракт с «Лорьяном» истекает в 2021 году.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      GSmall 59 минут назад

      Можно доплать лямов 5 и взять Чалова.Он хоть в премьер лиге забивает

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