«Арсенал» может предложить 14 миллионов за 21-летнего форварда Клод-Мориса. Им также интересуются 10 других клубов

Нападающий «Лорьяна» Алексис Клод-Морис может покинуть клуб в межсезонье. Sky Sports сообщает, что игрок хочет перейти в «Арсенал», клуб может предложить за него 14 миллионов фунтов стерлингов.

21-летним нападающим интересуются десять других клубов: «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Лион», «Лилль», «Монако», «Марсель», «Севилья», «Брайтон», «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Владелец «Лорьяна» отпустит игрока в ту команду, которая предложит наибольшую сумму за переход.