Аллегри: «Возьму на год паузу в тренерской карьере»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объявил, что приостанавливает карьеру на год. Ранее, согласно СМИ, специалист ждал приглашения от «Барселоны».

«Возьму паузу на год, чтобы перезагрузиться, уделить внимание личной жизни, семье, детям. Последние 16 лет я прожил словно в миксере. Использую этот год как разгрузку перед сезоном-2020/21», – цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» за 5 лет под руководством Аллегри выиграл пять титулов чемпиона Италии подряд, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.

За время работы в туринском клубе он выиграл 142 матчей Серии А из 189. Это лучший показатель топ-5 лиг Европы, начиная с сезона-2014/15.

До «Ювентуса» Аллегри тренировал «Милан».

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