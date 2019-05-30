Почему Аллегри ушел из «Ювентуса»? Мы все объяснили

Аналитика просто "уровень Бог", ещё и монотонным голосом под одну картинку.
Привет, это «Шорты», новый короткий подкаст «Бомбардира». Здесь мы рассказываем интересные истории и разбираем важные футбольные события. Тема второго выпуска – уход Аллегри из «Ювентуса».
Почему он не смог выиграть Лигу чемпионов, из-за чего ругался с игроками и как надеялся на Криштиану Роналду. Илья Егоров объяснил все за пять минут.
Выпуск на ютубе:
Все площадки, где есть «Шорты»:
Источник: Подкаст «Шорты»
«Шорты» - это короткие истории, разборы важных футбольных событий и неожиданных тем. Слушать «Шорты» очень удобно – это выпуски по 5-10 минут без лишней болтовни. Только факты, цифры и истории. Мы есть в ITunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке и на YouTube.