Почему Аллегри ушел из «Ювентуса»? Мы все объяснили

Привет, это «Шорты», новый короткий подкаст «Бомбардира». Здесь мы рассказываем интересные истории и разбираем важные футбольные события. Тема второго выпуска – уход Аллегри из «Ювентуса».

Почему он не смог выиграть Лигу чемпионов, из-за чего ругался с игроками и как надеялся на Криштиану Роналду. Илья Егоров объяснил все за пять минут.

Выпуск на ютубе:

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