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    Почему Аллегри ушел из «Ювентуса»? Мы все объяснили

    Привет, это «Шорты», новый короткий подкаст «Бомбардира». Здесь мы рассказываем интересные истории и разбираем важные футбольные события. Тема второго выпуска – уход Аллегри из «Ювентуса».

    Почему он не смог выиграть Лигу чемпионов, из-за чего ругался с игроками и как надеялся на Криштиану Роналду. Илья Егоров объяснил все за пять минут.

    Выпуск на ютубе:

    Все площадки, где есть «Шорты»:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    CASTBOX

    PLAYER FM

    ЯНДЕКС.МУЗЫКА

    Источник: Подкаст «Шорты»

    «Шорты» - это короткие истории, разборы важных футбольных событий и неожиданных тем. Слушать «Шорты» очень удобно – это выпуски по 5-10 минут без лишней болтовни. Только факты, цифры и истории. Мы есть в ITunesВконтактеЯндекс.Музыке и на YouTube.

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    30.05.2019 14:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 30 мая, 22:34

      Аналитика просто "уровень Бог", ещё и монотонным голосом под одну картинку.

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