Goal: Аллегри ждет приглашения от «Барселоны»

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов принять предложение «Барселоны», сообщает издание Goal.

По информации источника, ради работы в каталонском клубе итальянец готов изменить планы и не уйти в отпуск на год.

Эрнесто Вальверде в дебютном сезоне выиграл с «Барселоной» только чемпионат Испании. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала (3:0; 0:4 с «Ливерпулем») и проиграла «Валенсии» (1:2) в финале Кубка.

После кубковой встречи президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу высказался с поддержку Вальверде.