Goal: Аллегри ждет приглашения от «Барселоны»

Аллегри не сделает Барсу более боевитой и голодной до побед. По Ювентусу видно было. Вальверде стоит менять на кого-то реально нужного клубу здесь и сейчас, а иначе и не стоит рыпаться.
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов принять предложение «Барселоны», сообщает издание Goal.
По информации источника, ради работы в каталонском клубе итальянец готов изменить планы и не уйти в отпуск на год.
Эрнесто Вальверде в дебютном сезоне выиграл с «Барселоной» только чемпионат Испании. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала (3:0; 0:4 с «Ливерпулем») и проиграла «Валенсии» (1:2) в финале Кубка.
После кубковой встречи президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу высказался с поддержку Вальверде.
- «Ювентус» за 5 лет под руководством Аллегри выиграл пять титулов чемпиона Италии подряд, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.
- За время работы в туринском клубе он выиграл 142 матчей Серии А из 189. Это лучший показатель топ-5 лиг Европы, начиная с сезона-2014/15.