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    Goal: Аллегри ждет приглашения от «Барселоны»

    Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри готов принять предложение «Барселоны», сообщает издание Goal.

    По информации источника, ради работы в каталонском клубе итальянец готов изменить планы и не уйти в отпуск на год.

    Эрнесто Вальверде в дебютном сезоне выиграл с «Барселоной» только чемпионат Испании. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала (3:0; 0:4 с «Ливерпулем») и проиграла «Валенсии» (1:2) в финале Кубка.

    После кубковой встречи президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу высказался с поддержку Вальверде.

    • «Ювентус» за 5 лет под руководством Аллегри выиграл пять титулов чемпиона Италии подряд, четыре Кубка Италии и два Суперкубка.
    • За время работы в туринском клубе он выиграл 142 матчей Серии А из 189. Это лучший показатель топ-5 лиг Европы, начиная с сезона-2014/15.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6978

      Cules2013 11 минут назад

      Аллегри не сделает Барсу более боевитой и голодной до побед. По Ювентусу видно было. Вальверде стоит менять на кого-то реально нужного клубу здесь и сейчас, а иначе и не стоит рыпаться.

      0
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      Рейтинг: +499

      VVadic 1 час назад

      Стоп! А Роме в прошлом году не Вальверде слил???

      0
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      Рейтинг: +957

      Александр52 1 час назад

      Тренером будет Месси.

      1
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      Рейтинг: +2557

      Freyk 1 час назад

      Долго ему ждать придётся. :)

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      Рейтинг: +2920

      dinar7777dinar 1 час назад

      Эрнесто Вальверде в дебютном сезоне выиграл с «Барселоной» только чемпионат Испании. ОФИГЕННАЯ СТАТЬЯ ! норм ! ЗНАЧИТ У ВАЛЬВЕРДЕ ЭТО ДЕБЮТНЫЙ СЕЗОН?

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      Рейтинг: +2920

      dinar7777dinar 1 час назад

      нах уй на *** ! не хватало еще туринского автобусного физрука !

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      Рейтинг: +5919

      KLIM777 > dinar7777dinar 1 час назад

      месси и коутиньо будут играть центральных защитников

      1
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      Рейтинг: +1425

      SarJr > dinar7777dinar 59 минут назад

      это еще цветочки. я недавно где то читал, что мавр не прочь барсой порулить. вот тогда бы был автобус так автобус)

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