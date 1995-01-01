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    Фердинанд: «Если «Челси» не приостановит бан на трансферы, то лучше Лэмпарда никого не найти»

    Эксперт на ТВ и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о лучшем кандидате на место главного тренера «Челси».

    «Лэмпард – идеальный вариант. Я буду удивлен, если они будут искать альтернативу. У них уже работали Анчелотти, Конте, Сарри, Моуриньо. Все – очень хорошие тренеры, но никто не задерживался надолго.

    Если еще и бан на трансферы останется в силе, то Фрэнк будет исключительно подходящим вариантом. Он знает всю систему «Челси» и знаком с воспитанниками академии. Он знает, на что они способны. А ведь у «Челси» сейчас лучшие воспитанники в стране. Лэмпард доверяет молодым. Он в первом же сезоне с «Дерби» наигрывал большое количество талантливых ребят.

    Опыт? У Гвардиолы не было никакого опыта, когда он возглавил основу «Барселоны». До этого он тоже тренировал молодежь», – заявил Фердинанд.

    • Ожидается, что Сарри перейдет в «Ювентус» бесплатно, хотя ранее утверждалось, что «Челси» потребует за него компенсацию.
    • По неофициальной информации, «Челси» хочет назначить Лэмпарда главным тренером команды через один сезон.

    Лэмпард – об интересе «Челси»: «Это довольно очевидная связь, но я не хочу думать или говорить об этом»

    Источник: The Mirror

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