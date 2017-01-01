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    Лэмпард – об интересе «Челси»: «Это довольно очевидная связь, но я не хочу думать или говорить об этом»

    Главный тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о возможном уходе в «Челси».

    «У них есть тренер, который пытается привести их к победе в Лиге Европы. Это довольно очевидная связь, которые была на протяжении всего сезона. У нас был хороший сезон, и связь возникает еще из-за того, что я 13 лет провел в клубе. Я понимаю это, но я не хочу думать или говорить об этом. Я хочу говорить о матче, который пройдет понедельник. Я хочу поговорить о команде.

    Этот клуб дал мне возможность, и я хочу завершить сезон как можно лучше. Поэтому я сконцентрирован на игре. Я благодарен за эту возможность.

    У меня еще два года по контракту. Я не заглядываю в будущее дальше, чем до игры, которая пройдет в понедельник. Я проведу переговоры с руководством – все равно это было запланировано. Результат игры определит, как мы будем говорить, как мы будем смотреть на будущее клуба. Все просто», – сказал Лэмпард.

    • В понедельник «Дерби» сыграет с «Астон Виллой» в матче за выход в АПЛ.
    • По неофициальной информации, «Челси» хочет назначить Лэмпарда главным тренером команды через один сезон.

    Источник: Sky Sports

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