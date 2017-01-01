The Sun: «Челси» оставит Сарри в клубе еще на год. Лэмпард станет главным тренером через сезон

«Челси» не будет увольнять главного тренера Маурицио Сарри в этом году, сообщает The Sun. Итальянца оставят в клубе еще на один сезон.

По информации источника, лондонский клуб по-прежнему намерен сделать Фрэкна Лэмпарда главным тренером, но это произойдет не в следующем сезоне. Руководство «Челси» хочет убедиться, что англичанин готов к работе в клубе, поэтому будет лондонцы будут следить за выступлениями «Дерби».

Ожидается, что Лэмпарда пригласят в «Челси» через сезон.