The Sun: «Челси» оставит Сарри в клубе еще на год. Лэмпард станет главным тренером через сезон

«Челси» не будет увольнять главного тренера Маурицио Сарри в этом году, сообщает The Sun. Итальянца оставят в клубе еще на один сезон.
По информации источника, лондонский клуб по-прежнему намерен сделать Фрэкна Лэмпарда главным тренером, но это произойдет не в следующем сезоне. Руководство «Челси» хочет убедиться, что англичанин готов к работе в клубе, поэтому будет лондонцы будут следить за выступлениями «Дерби».
Ожидается, что Лэмпарда пригласят в «Челси» через сезон.
- По информации The Sun, клуб уже связался с Сарри и сообщил, что не будет увольнять его в этом году. При этом «Челси» не собирается препятствовать итальянцу, если он захочет возглавить «Ювентус».
- Об интересе «Ювентуса» к Сарри сообщил Telegraph.
- В начале мая Сарри сказал, что хочет работать в Англии. Он не исключил, что возглавит другой клуб, если его уволят.