Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Рому».
– Как я и говорил на каждой пресс-конференции, я хочу остаться здесь. Мне очень нравится английский футбол – атмосфера на стадионах. Так что если я смогу, то я останусь здесь. Моя цель сейчас – оставаться в английском футболе.
– Ваш отъезд из Англии зависит от «Челси»?
– Или же я могу попробовать себя в другом клубе.
- Сарри тренирует «Челси» с лета 2018 года.
- Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, она гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
- Завтра, 9 мая, «Челси» сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом». Первая игра завершилась вничью 1:1.