Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Рому».

– Как я и говорил на каждой пресс-конференции, я хочу остаться здесь. Мне очень нравится английский футбол – атмосфера на стадионах. Так что если я смогу, то я останусь здесь. Моя цель сейчас – оставаться в английском футболе.

– Ваш отъезд из Англии зависит от «Челси»?

– Или же я могу попробовать себя в другом клубе.