Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Сарри – о возможном уходе в «Рому»: «Моя цель – оставаться в английском футболе»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Рому».

    – Как я и говорил на каждой пресс-конференции, я хочу остаться здесь. Мне очень нравится английский футбол – атмосфера на стадионах. Так что если я смогу, то я останусь здесь. Моя цель сейчас – оставаться в английском футболе.

    – Ваш отъезд из Англии зависит от «Челси»?

    – Или же я могу попробовать себя в другом клубе.

    • Сарри тренирует «Челси» с лета 2018 года.
    • Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, она гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
    • Завтра, 9 мая, «Челси» сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Айнтрахтом». Первая игра завершилась вничью 1:1.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    69922
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru