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    Буффон может сменить Касильяса в «Порту»

    Бывший голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Порту».

    Итальянец – основной кандидат португальского клуба на замену Икеру Касильясу. В мае Касильяс пережил сердечный приступ и может завершить карьеру.

    • Буффон перешел в парижский клуб из «Ювентуса» летом 2018 года на правах свободного агента.
    • В прошлом сезоне 41-летний футболист провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль) и пропустил 25 голов, став чемпионом Франции.
    • Ранее сообщалось, что Буффоном интересуются «Брешиа», «Барселона» и «Парма».

    «Брешиа» сделала предложение Буффону

    «Барселона» может подписать Буффона

    Источник: Football Italia

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