Буффон может сменить Касильяса в «Порту»

Бывший голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «Порту».

Итальянец – основной кандидат португальского клуба на замену Икеру Касильясу. В мае Касильяс пережил сердечный приступ и может завершить карьеру.

Буффон перешел в парижский клуб из «Ювентуса» летом 2018 года на правах свободного агента.

В прошлом сезоне 41-летний футболист провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах (девять – на ноль) и пропустил 25 голов, став чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что Буффоном интересуются «Брешиа», «Барселона» и «Парма».

«Брешиа» сделала предложение Буффону

«Барселона» может подписать Буффона