Икарди может перейти из «Интера» в «Рому»

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog
«Рома» стала третьим претендентом на форварда «Интера» Мауро Икарди вслед за «Ювентусом» и «Наполи».
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, чтобы заполучить аргентинца римский клуб готов включить в сделку Эдина Джеко, который входит в сферу интересов миланцев.
Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, хотя сам футболист хочет остаться в команде.
- В сезоне-2018/19 Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
- Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.