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    Икарди может перейти из «Интера» в «Рому»

    «Рома» стала третьим претендентом на форварда «Интера» Мауро Икарди вслед за «Ювентусом» и «Наполи».

    Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, чтобы заполучить аргентинца римский клуб готов включить в сделку Эдина Джеко, который входит в сферу интересов миланцев.

    Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, хотя сам футболист хочет остаться в команде.

    • В сезоне-2018/19 Икарди сыграл 37 матчей в составе «Интера», забил 17 голов и сделал пять результативных передач.
    • Контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: -12

      alekseysolovyov 2 часа назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

      0
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      Рейтинг: +346

      Randy Ram 3 часа назад

      Как сказал бы Нельсон из Симпсонов - ХА-ХА)))

      0
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      Рейтинг: +769

      Derzkiy1 3 часа назад

      Бред , его топ клубы хотят

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