Икарди может перейти из «Интера» в «Рому»

«Рома» стала третьим претендентом на форварда «Интера» Мауро Икарди вслед за «Ювентусом» и «Наполи».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, чтобы заполучить аргентинца римский клуб готов включить в сделку Эдина Джеко, который входит в сферу интересов миланцев.

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, хотя сам футболист хочет остаться в команде.