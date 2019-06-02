«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ. Кротов заменил в воротах удаленного Беленова

Ответный матч плей-офф за место в РПЛ «Томь» – «Уфа» закончился со счетом 1:0.

Голом в составе третьей команды ФНЛ отметился полузащитник Алексей Гасилин.

В добавленное время вратарь уфимцев Александр Беленов получил две желтые карточки. В связи с использованием всех замен в ворота стал нападающий Вячеслав Кротов.

Итог двухматчевого противостояния – 2:1 в пользу «Уфы». Команда Вадима Евсеева сохранила место в Премьер-лиге на следующий сезон.

В 17:00 по московскому времени состоится встреча «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» (3:1). «Бомбардир» объявит стартовые составы. За ходом встречи можно будет следить здесь.

Россия. Плей-офф Премьер-лиги.

Томь (Томск) – Уфа – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гасилин, 11.

Первый матч: 0:2

«Томь»: Смирнов, Шумских, Эдиев, Бугаев, Пенчиков, Шалаев, Каккоев (Макурин, 70), Калинский, Ставпец, Гасилин (Крапухин, 86), Абдулавов (Тлупов, 65).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Йокич, Сухов, Карп, Пауревич (Салатич, 80), Сысуев (Кротов, 70), Тилль (Вомбергар, 46), Игбун.

Предупреждения: нет – Неделчару, 41; Игбун, 71; Беленов, 90+4.

Удаления: нет – Беленов, 90+5.

Турнирная таблица РПЛ