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    «Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в РПЛ. Кротов заменил в воротах удаленного Беленова

    Ответный матч плей-офф за место в РПЛ «Томь»«Уфа» закончился со счетом 1:0.

    Голом в составе третьей команды ФНЛ отметился полузащитник Алексей Гасилин.

    В добавленное время вратарь уфимцев Александр Беленов получил две желтые карточки. В связи с использованием всех замен в ворота стал нападающий Вячеслав Кротов.

    Итог двухматчевого противостояния – 2:1 в пользу «Уфы». Команда Вадима Евсеева сохранила место в Премьер-лиге на следующий сезон.

    В 17:00 по московскому времени состоится встреча «Крылья Советов»«Нижний Новгород» (3:1). «Бомбардир» объявит стартовые составы. За ходом встречи можно будет следить здесь.

    Россия. Плей-офф Премьер-лиги.

    Томь (Томск) – Уфа – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гасилин, 11.

    Первый матч: 0:2

    «Томь»: Смирнов, Шумских, Эдиев, Бугаев, Пенчиков, Шалаев, Каккоев (Макурин, 70), Калинский, Ставпец, Гасилин (Крапухин, 86), Абдулавов (Тлупов, 65).

    «Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Йокич, Сухов, Карп, Пауревич (Салатич, 80), Сысуев (Кротов, 70), Тилль (Вомбергар, 46), Игбун.

    Предупреждения: нет – Неделчару, 41; Игбун, 71; Беленов, 90+4.

    Удаления: нет – Беленов, 90+5.

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    02.06.2019 15:57
    Комментарии12
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      Рейтинг: +71293

      zigbert 12 минут назад

      Все таки счет первого матча сыграл на общий результат. Заслуга Евсеева очевидна.

      0
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      Рейтинг: +75

      Константинн 16 часов назад

      У зенита гарантированно 6 очков уже есть на след. сезон.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1120

      zritelx 16 часов назад

      По игре Игбун должен уйти как говорят на повышение , обидно , но такое ощущение Уфа и Рубин идут одной дорогой, двум республикам по всей видимости хватит хоккея- так решило руководство.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +30318

      MaxRnD 17 часов назад

      Вадик достиг дна, но у Уфы запас прочности оказался чуть больше, чем у СКА-Хабаровск

      3
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Mister_Tomsk 17 часов назад

      Уфа даже не разу по воротам не ударила) не то что в створ)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +920

      Фанат Рубина 18 часов назад

      че беленов тянул время на 90+ минуте дважды??
      а такие прициденты вообще были? или это нонсенс!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3864

      Агасфер > Фанат Рубина 18 часов назад

      ...прецедент...А "нонсенс" тут причём???

      3
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      Рейтинг: +271

      Ганнибал Лектор 18 часов назад

      Игбун уйдёт на повышение, а команда будет кандидат #2 на вылет, с такой игрой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +212

      Вальдемар IV 18 часов назад

      жаль сухиновская помойка с "куйвамом" не вылетела

      -1
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      Рейтинг: +5962

      Skull_Boy 19 часов назад

      Уфу в ФНЛ 0 моментов за игру ноль бл9

      0
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      Рейтинг: +8686

      vladimir-7 > Skull_Boy 18 часов назад

      Теперь только в следующем году.

      0
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      Рейтинг: +75

      Константинн > Skull_Boy 16 часов назад

      оттуда она зениту очки не подгонит

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