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    «Тоттенхэм» стал шестой подряд командой, проигравшей в дебютном финале ЛЧ

    В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Для лондонской команды этот финал ЛЧ был первым в истории.

    Таким образом, «Тоттенхэм» стал шестым подряд дебютантом финала Лиги чемпионов, не взявшим трофей.

    Ранее поражения в решающих матчах терпели следующие «новички»: «Валенсия» (2000), «Байер» (2002), «Монако» (2004), «Арсенал» (2006) и «Челси» (2008).

    Последней командой, выигравшей ЛЧ с первой попытки, стала дортмундская «Боруссия» в 1997 году.

    Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле

    Источник: Gracenote Live

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