«Тоттенхэм» стал шестой подряд командой, проигравшей в дебютном финале ЛЧ

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Для лондонской команды этот финал ЛЧ был первым в истории.

Таким образом, «Тоттенхэм» стал шестым подряд дебютантом финала Лиги чемпионов, не взявшим трофей.

Ранее поражения в решающих матчах терпели следующие «новички»: «Валенсия» (2000), «Байер» (2002), «Монако» (2004), «Арсенал» (2006) и «Челси» (2008).

Последней командой, выигравшей ЛЧ с первой попытки, стала дортмундская «Боруссия» в 1997 году.

Каким мы запомним этот финал: провал Кейна, трофей Клоппа и девушка на поле