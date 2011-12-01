Месси – лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, Роналду – пятый

Завершился розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финальном матче «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Лучшим бомбардиром турнира стал капитан «Барселоны» Лионель Месси. В активе аргентинца 12 забитых мячей в 10 играх.
В тройку также вошли Душан Тадич из «Аякса» (9) и Роберт Левандовски из «Баварии» (8). На четвертом месте – Эль-Фарду Набуан из «Црвены Звезды» (7).
Пятую строчку делят сразу три футболиста, забивших по 6 голов – Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Мусса Марега («Порту»).
- Месси единолично выиграл бомбардирскую гонку ЛЧ впервые с сезона-2011/12.
- Впоследствии лучшим снайпером турнира шесть раз подряд становился Роналду.
- В сезоне-2014/15 Роналду, Месси и Неймар разделили награду – все забили по 10 голов.