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    Месси – лучший бомбардир Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, Роналду – пятый

    Завершился розыгрыш Лиги чемпионов сезона-2018/19. В финальном матче «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

    Лучшим бомбардиром турнира стал капитан «Барселоны» Лионель Месси. В активе аргентинца 12 забитых мячей в 10 играх.

    В тройку также вошли Душан Тадич из «Аякса» (9) и Роберт Левандовски из «Баварии» (8). На четвертом месте – Эль-Фарду Набуан из «Црвены Звезды» (7).

    Пятую строчку делят сразу три футболиста, забивших по 6 голов – Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Мусса Марега («Порту»).

    • Месси единолично выиграл бомбардирскую гонку ЛЧ впервые с сезона-2011/12.
    • Впоследствии лучшим снайпером турнира шесть раз подряд становился Роналду.
    • В сезоне-2014/15 Роналду, Месси и Неймар разделили награду – все забили по 10 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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