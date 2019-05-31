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    AS: «ПСЖ» запросил у «Атлетико» 50 миллионов за Кавани

    Руководство «ПСЖ» готово отпустить нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико», сообщает AS со ссылкой на MSN France.

    По информации источника, парижане рассчитывают заработать на продаже 32-летнего игрока не менее 50-ти миллионов. Срок действия его контракта истекает в июне 2020 года.

    Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Cadena Ser писал о том, что Кавани дал согласие на переход в испанский клуб.

    • Форвард перешел в парижский клуб в июле 2013 года из «Наполи» за 64,5 миллиона евро.
    • Выиграл с клубом 18 трофеев: по 4 раза чемпионат и Кубок Франции, по 5 – Кубок Лиги и Суперкубок.
    • В прошлом сезоне забил 23 гола и отдал 9 результативных передач в 33 играх всех турниров.
    • Кавани вошел в заявку сборной Уругвая на Копа Америка-2019, который начнется 14 июня.

    Источник: AS

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    31.05.2019 20:03
    Комментарии3
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      Рейтинг: +506

      VVadic 19 часов назад

      Надеюсь на смачный плевок в лицо от Атлетов. Ну зачем им сдался этот игрок на закате карьеры? Гризманн был на перспективу, Косту продали в Челси - а с Кавани что потом делать, он даже не топ. У нас нет кучи голевых моментов, чтобы из них он использовал 1. Это будет днище гораздо хуже Косты(((((

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      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > VVadic 5 часов назад

      Какая сумма тебя устроит ?)))

      0
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      Рейтинг: +820

      Иван_Невский 19 часов назад

      добрая цена! Кавани уже не молодой, дороговато.

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