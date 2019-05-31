AS: «ПСЖ» запросил у «Атлетико» 50 миллионов за Кавани

Руководство «ПСЖ» готово отпустить нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико», сообщает AS со ссылкой на MSN France.

По информации источника, парижане рассчитывают заработать на продаже 32-летнего игрока не менее 50-ти миллионов. Срок действия его контракта истекает в июне 2020 года.

Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Cadena Ser писал о том, что Кавани дал согласие на переход в испанский клуб.