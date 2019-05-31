AS: «ПСЖ» запросил у «Атлетико» 50 миллионов за Кавани

Надеюсь на смачный плевок в лицо от Атлетов. Ну зачем им сдался этот игрок на закате карьеры? Гризманн был на перспективу, Косту продали в Челси - а с Кавани что потом делать, он даже не топ. У нас нет кучи голевых моментов, чтобы из них он использовал 1. Это будет днище гораздо хуже Косты(((((
Руководство «ПСЖ» готово отпустить нападающего Эдинсона Кавани в «Атлетико», сообщает AS со ссылкой на MSN France.
По информации источника, парижане рассчитывают заработать на продаже 32-летнего игрока не менее 50-ти миллионов. Срок действия его контракта истекает в июне 2020 года.
Ранее «Бомбардир» со ссылкой на Cadena Ser писал о том, что Кавани дал согласие на переход в испанский клуб.
- Форвард перешел в парижский клуб в июле 2013 года из «Наполи» за 64,5 миллиона евро.
- Выиграл с клубом 18 трофеев: по 4 раза чемпионат и Кубок Франции, по 5 – Кубок Лиги и Суперкубок.
- В прошлом сезоне забил 23 гола и отдал 9 результативных передач в 33 играх всех турниров.
- Кавани вошел в заявку сборной Уругвая на Копа Америка-2019, который начнется 14 июня.