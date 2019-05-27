Cadena Ser: Кавани согласился перейти в «Атлетико»

«Атлетико» летом может купить нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Cadena Ser.
По информации источника, уругваец уже дал согласие на переход в мадридский клуб, однако трансфер зависит от возможного ухода Диего Косты.
Если «Атлетико» продаст испанца, то у них появятся средства на приобретение игрока «ПСЖ».
- Transfermarkt оценивает стоимость Кавани в 50 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 форвард забил 23 гола и сделал девять результативных передач в 33 матчах.
Источник: Cadena Ser
Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории