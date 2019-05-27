Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?

    Cadena Ser: Кавани согласился перейти в «Атлетико»

    «Атлетико» летом может купить нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани, сообщает Cadena Ser.

    По информации источника, уругваец уже дал согласие на переход в мадридский клуб, однако трансфер зависит от возможного ухода Диего Косты.

    Если «Атлетико» продаст испанца, то у них появятся средства на приобретение игрока «ПСЖ».

    • Transfermarkt оценивает стоимость Кавани в 50 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард забил 23 гола и сделал девять результативных передач в 33 матчах.

    Источник: Cadena Ser

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:17
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru