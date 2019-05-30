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    Сарри посвятил победу в Лиге Европы болельщикам «Наполи» и травмированным игрокам «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями после победы своей команды над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.

    «Я рад, что «Наполи» поздравил меня. Я не сомневался, что это произойдет. Неаполитанцы знают, как сильно я их люблю. В прошлом году я уехал за границу, чтобы не оказаться в другом итальянском клубе.

    Посвящаю эту победу, в первую очередь, болельщикам «Наполи», поскольку я не смог подарить им подобной радости, и игрокам «Челси», которые пропустили финал из-за травм», – сказал Сарри.

    • Для итальянца этот трофей стал первым в карьере.
    • Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год.

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: Metro

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    30.05.2019 07:17
    Комментарии2
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