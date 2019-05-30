Сарри посвятил победу в Лиге Европы болельщикам «Наполи» и травмированным игрокам «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями после победы своей команды над «Арсеналом» (4:1) в финале Лиги Европы.

«Я рад, что «Наполи» поздравил меня. Я не сомневался, что это произойдет. Неаполитанцы знают, как сильно я их люблю. В прошлом году я уехал за границу, чтобы не оказаться в другом итальянском клубе.

Посвящаю эту победу, в первую очередь, болельщикам «Наполи», поскольку я не смог подарить им подобной радости, и игрокам «Челси», которые пропустили финал из-за травм», – сказал Сарри.

Для итальянца этот трофей стал первым в карьере.

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год.

Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул