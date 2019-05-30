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    Эмери – после поражения в финале ЛЕ: «Челси» заслужил победу»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Челси» (1:4).

    «Прежде всего, поздравляю «Челси». В первом тайме у нас были моменты для того, чтобы добиться хорошего результата. Мы входили в штрафную с хорошими возможностями и моментами, но первый гол изменил игру.

    Мы пытались оставаться в игре, но второй гол все усложнил. У них все шло лучше, а когда мы хотели что-то создать, то не могли найти то, что нужно для голов. Они заслужили победу», – сказал Эмери.

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: BBC

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    30.05.2019 01:17
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