Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение в финале Лиги Европы от «Челси» (1:4).

«Прежде всего, поздравляю «Челси». В первом тайме у нас были моменты для того, чтобы добиться хорошего результата. Мы входили в штрафную с хорошими возможностями и моментами, но первый гол изменил игру.

Мы пытались оставаться в игре, но второй гол все усложнил. У них все шло лучше, а когда мы хотели что-то создать, то не могли найти то, что нужно для голов. Они заслужили победу», – сказал Эмери.

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