Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Азар – после финала ЛЕ: «Я думаю, что это прощание. Примем решение в ближайшие дни»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар после финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) ответил на вопрос о своем будущем.

    «Мы примем решение в ближайшие несколько дней. Единственной целью для меня был финал. Я уже принял решение, теперь я жду ответа обоих клубов.

    Я думаю, что это прощание, но никогда не знаешь наверняка. Моей мечтой было сыграть в АПЛ, и я сделал это за один из самых больших клубов. Так что, возможно, пришло время для нового вызова», – сказал Азар.

    • Азар выступает за «Челси» с 2012 года.
    • По информации из разных медиа, бельгиец перейдет в «Реал». Испанское издание AS сообщило, что 3 июня пройдет презентация Азара в Мадриде.

    Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2019 00:04
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +439

      Xiko 22 часа назад

      Заслужил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19451

      gol_kak_sokol 30 мая, 10:42

      Федун в Спартак не предлагал ? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +877

      Dizayner 30 мая, 07:50

      удачи в реале

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1626

      BlackMurder 30 мая, 07:00

      Я б подумал, ибо реал загубил много игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +602

      AHTUNGBOL 30 мая, 00:31

      Всем спасибо, все свободны!!
      Пора в путь-дорогу..

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77107
    #4
    zigbert
    71228
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru