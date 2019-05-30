Азар – после финала ЛЕ: «Я думаю, что это прощание. Примем решение в ближайшие дни»

Полузащитник «Челси» Эден Азар после финала Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) ответил на вопрос о своем будущем.

«Мы примем решение в ближайшие несколько дней. Единственной целью для меня был финал. Я уже принял решение, теперь я жду ответа обоих клубов.

Я думаю, что это прощание, но никогда не знаешь наверняка. Моей мечтой было сыграть в АПЛ, и я сделал это за один из самых больших клубов. Так что, возможно, пришло время для нового вызова», – сказал Азар.

Азар выступает за «Челси» с 2012 года.

По информации из разных медиа, бельгиец перейдет в «Реал». Испанское издание AS сообщило, что 3 июня пройдет презентация Азара в Мадриде.

Сарри хоронили, но этой ночью он всех заткнул