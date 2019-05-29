AS: презентация Азара состоится 3 июня на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» 3 июня проведет презентацию новых футболистов.

По информации AS, мероприятие пройдет на стадион мадридцев «Сантьяго Бернабеу». В числе остальных новичков клуб представит полузащитника Эдена Азара.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» договорился с «Челси» о переходе 28-летнего футболиста за 115 миллионов фунтов стерлингов (примерно 130 миллионов евро). Бельгийцу была предложен четырехлетний контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов (порядка 453 тысяч евро) в неделю (около 23,5 миллиона евро в год).