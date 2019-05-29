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    AS: презентация Азара состоится 3 июня на «Сантьяго Бернабеу»

    «Реал» 3 июня проведет презентацию новых футболистов.

    По информации AS, мероприятие пройдет на стадион мадридцев «Сантьяго Бернабеу». В числе остальных новичков клуб представит полузащитника Эдена Азара.

    Ранее СМИ сообщили, что «Реал» договорился с «Челси» о переходе 28-летнего футболиста за 115 миллионов фунтов стерлингов (примерно 130 миллионов евро). Бельгийцу была предложен четырехлетний контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов (порядка 453 тысяч евро) в неделю (около 23,5 миллиона евро в год).

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» летом 2012 года за 35 миллионов евро.
    • В составе английской команды хавбек провел 351 матч, забил 108 голов и сделал 91 результативную передачу.
    • Бельгиец – чемпион Франции, двукратный чемпион Англии, победитель Лиги Европы и бронзовый призер ЧМ-2018.

    Источник: AS

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    29.05.2019 16:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12192

      ВетеR 29 мая 2019, 19:14

      Отличный игрок,удачи бельгийцу в Испании !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 29 мая 2019, 19:13

      Бельгийцу была предложен =))) предложена личная служанка?)

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 29 мая 2019, 18:38

      Нафига. Через год бесплатно. Реалу всё одно ничего не светит в следующем сезоне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 29 мая 2019, 17:08

      крутое приобретение на самом деле

      2
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