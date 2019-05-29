Полиция Баку перед финалом ЛЕ остановила на улице фаната «Арсенала» в футболке Мхитаряна

Даже до азиат, которые вообще не при делах, и то докопались в футболке Мхитаряна))) А что было бы, если бы сам Мхитарян приехал?!
Вот она наглядная "гарантия безопасности" по-азерски
Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».
За несколько часов до начала встречи работники местной полиции остановили на улице двух азиатских болельщиков «Арсенала», приехавших в столицу Азербайджана поддержать лондонскую команду. На одном из фанатов была надета футболка с номером 7 и фамилией полузащитника Генриха Мхитаряна.
Ранее армянин принял решение не лететь на матч в Баку по соображениям безопасности.
С 1997 года между Азербайджаном и Арменией идет конфликт из-за Нагорного Карабаха.
- Игра «Челси» – «Арсенал» пройдет сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
УЕФА запретил «Арсеналу» акцию поддержки в честь Мхитаряна на финале ЛЕ