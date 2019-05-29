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    Полиция Баку перед финалом ЛЕ остановила на улице фаната «Арсенала» в футболке Мхитаряна

    Сегодня, 29 мая, в Баку состоится финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».

    За несколько часов до начала встречи работники местной полиции остановили на улице двух азиатских болельщиков «Арсенала», приехавших в столицу Азербайджана поддержать лондонскую команду. На одном из фанатов была надета футболка с номером 7 и фамилией полузащитника Генриха Мхитаряна.

    Ранее армянин принял решение не лететь на матч в Баку по соображениям безопасности.

    С 1997 года между Азербайджаном и Арменией идет конфликт из-за Нагорного Карабаха.

    УЕФА запретил «Арсеналу» акцию поддержки в честь Мхитаряна на финале ЛЕ

    Источник: Телеграм-канал «Box 2 box»

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    29.05.2019 17:17
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 31 мая 2019, 12:53

      Даже до азиат, которые вообще не при делах, и то докопались в футболке Мхитаряна))) А что было бы, если бы сам Мхитарян приехал?!
      Вот она наглядная "гарантия безопасности" по-азерски

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 30 мая 2019, 08:33

      Захотел бы, поехал. Россиянам сейчас вообще вылазить никуда не стоит, в целях безопасности...
      По мне так обосрался и подвел команду!

      Чисто мое мнение.

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      Рейтинг: +617

      nelez 29 мая 2019, 21:43

      1.Мхитарян знал что в основе его не будет и поэтому решил не приехать и использовать эту в политических целях.
      2.Эти таиландцы просто хотели провокации а им это не удалось.Полиция просто их предупредил а не задержал как пишет автор.
      3.Министр спорта Азербайджана ясно выразил что "Все гарантии на счет мхитаряна дает государство.Мы не обязаны выслать за ним персональный самолет в соправеждении двух F16"
      4.Баку один из спокойных городов мира.Здесь живут представители около 30 наций в мире , армяне тоже.А армения моноэтническая государство с 99 процентным армянским населением.Русских из армении выгнали в 1988 году.А только в Баку около 20 русских школ.
      5.В эти дни в Баку проводится чемпионат европы по аэробики.В составе РФ участвует 2 спортсмена-брат и сестра армянской национальности.Они спортсмены.Не струсили , приехали участвовали заняли место в пьедстале и не пожалели.А мхитарян просто струсил из за ничего.

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > nelez 29 мая 2019, 21:52

      Псс, парень. Состав формируют незадолго до матча в зависимости от кондиции. Мхитарян спокойно мог пройти в состав и не было бы такой горячки как Озил на позиции ложной девятки (если верить графике на матч тв)

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      Рейтинг: +119

      underground_10 > nelez 30 мая 2019, 04:00

      Я знаю девушку-она азербайджанка/русская. Приехала из Баку. Жила там мягко говоря хорошо. Рассказывала мне про город, видео показывала - очень классный город должно быть.
      Но армян , кстати говоря, недолюбливала )

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      Рейтинг: +617

      nelez > Tyler_Stark 30 мая 2019, 09:04

      Приехал бы. Поборолся бы за место в составе.Просто струсил. И свою трусость решил использовать в политических целях.л

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 29 мая 2019, 20:57

      Хана азиатам.

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 29 мая 2019, 19:11

      Может они нарушали общественный порядок

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      Рейтинг: +532

      Бан 29 мая 2019, 19:10

      Ну и правильно, что остановили, какой-нибудь дурик на улице прицепился и был бы международный скандал.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 29 мая 2019, 18:44

      Или намеренная провокация или в Азербайджане вообще какой-то маразм.

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      Рейтинг: +6255

      Давид59 > Yev 29 мая 2019, 19:08

      Это называется авторитарный режим. Хотя, ты прав - маразм

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      Рейтинг: +5219

      ААМ 29 мая 2019, 18:36

      Не нужно проводить финалы еврокубков в таких городах.

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > ААМ 29 мая 2019, 20:23

      Ну вообще, нужно. Все-таки многие спортивные организации проводят политику «спорт вне политики». Жаль что только на словах

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 29 мая 2019, 18:23

      Журналюги тупорылые!

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 29 мая 2019, 18:05

      сейчас все будут стараться из этого раздуть скандал

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