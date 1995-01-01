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    УЕФА запретил «Арсеналу» акцию поддержки в честь Мхитаряна на финале ЛЕ

    Футболисты «Арсенала» планировали провести акцию поддержки в честь полузащитника команды Генриха Мхитаряна во время финала Лиги Европы с «Челси» в Баку.

    Армянский футболист не полетел с лондонцами на матч в столицу Азербайджана по соображениям безопасности.

    Игроки английского клуба обсуждали вариант того, чтобы надеть разминочные футболки с фамилией Мхитаряна на спине. Но источники в УЕФА подтвердили, что любые подобные шаги запрещены строгими правилами.

    Игровые комплекты команд и любые специальные футболки, которые победители надевают после матча, также подлежат утверждению руководящим органом европейского футбола.

    Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет в среду, 29 мая.

    Министр спорта Азербайджана: «Нам надо было послать за Мхитаряном частный самолет в окружении двух F16 с пулеметами?»

    Азербайджан гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1741

      diadushka 20 минут назад

      УЕФА сама не пошла бы на такой шаг, чтобы замолчать такую акцию поддержки) Мало того, что азеры занесли за место проведения финала, так еще и за это снова пришлось занести, чтобы цензурировать данный вопрос)) Бедолаги, втрое дорого обошелся этот финал им, чем нормальным странам)

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      Рейтинг: +828

      Dizayner > diadushka 1 минуту назад

      ты походу рядом был когда вносили, а иначе откуда такая уверенность, или же балабол очередной

      0
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      Рейтинг: +828

      Dizayner 22 минуты назад

      арсенал походу тоже решил распиариться на своем футболисте, не знал что арсенал нуждается в подобной дешевой рекламе

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      Рейтинг: +10538

      bset 34 минуты назад

      Устроили политические игры. Мхитаряну не запрещали въезд, ему гарантировали безопасность. Он сам не захотел и тут раздули. Надеюсь, Арсенал проиграет в финале.

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      Рейтинг: +1741

      diadushka > bset 6 минут назад

      там нет политических игр! Там война, самая настоящая! В данном случае - информационная, но порой и в вооруженные столкновения переходит! Никаких гарантий безопасности нет, официальные слова азеров - пустой звук! Генрих не выехал бы оттуда, поэтому правильно, что не поехал

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      Рейтинг: +496

      levon_man > bset 3 минуты назад

      Мхитаряну они огициально разрешили в'езд: А как назчет выезда? Ничего не написали

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