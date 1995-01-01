УЕФА запретил «Арсеналу» акцию поддержки в честь Мхитаряна на финале ЛЕ

Футболисты «Арсенала» планировали провести акцию поддержки в честь полузащитника команды Генриха Мхитаряна во время финала Лиги Европы с «Челси» в Баку.

Армянский футболист не полетел с лондонцами на матч в столицу Азербайджана по соображениям безопасности.

Игроки английского клуба обсуждали вариант того, чтобы надеть разминочные футболки с фамилией Мхитаряна на спине. Но источники в УЕФА подтвердили, что любые подобные шаги запрещены строгими правилами.

Игровые комплекты команд и любые специальные футболки, которые победители надевают после матча, также подлежат утверждению руководящим органом европейского футбола.

Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет в среду, 29 мая.

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