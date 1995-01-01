УЕФА запретил «Арсеналу» акцию поддержки в честь Мхитаряна на финале ЛЕ

УЕФА сама не пошла бы на такой шаг, чтобы замолчать такую акцию поддержки) Мало того, что азеры занесли за место проведения финала, так еще и за это снова пришлось занести, чтобы цензурировать данный вопрос)) Бедолаги, втрое дорого обошелся этот финал им, чем нормальным странам)
Футболисты «Арсенала» планировали провести акцию поддержки в честь полузащитника команды Генриха Мхитаряна во время финала Лиги Европы с «Челси» в Баку.
Армянский футболист не полетел с лондонцами на матч в столицу Азербайджана по соображениям безопасности.
Игроки английского клуба обсуждали вариант того, чтобы надеть разминочные футболки с фамилией Мхитаряна на спине. Но источники в УЕФА подтвердили, что любые подобные шаги запрещены строгими правилами.
Игровые комплекты команд и любые специальные футболки, которые победители надевают после матча, также подлежат утверждению руководящим органом европейского футбола.
Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет в среду, 29 мая.
Министр спорта Азербайджана: «Нам надо было послать за Мхитаряном частный самолет в окружении двух F16 с пулеметами?»
Азербайджан гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы