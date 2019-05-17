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    Азербайджан гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы

    Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заявил, что армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну не будет грозить опасность в случае приезда в страну.

    • 29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».
    • Азербайджан и Армения конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

    «Наши правительственные органы предоставили УЕФА гарантии, никаких проблем с обеспечением безопасности нет. Еще до того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий. Наши власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку. Безопасность ему гарантирована», – сказал Мамедов.

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +204

      ААМ 19 минут назад

      А прочим армянам?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +263

      Muboraksho 49 минут назад

      А что финал Лиги Европы пройдет в Азербайджане? А не лучше было бы провести финал в Средней Азии? Скажем в Таджикистане? Безопасность всем будет обеспеченно гарантировано. И янам и задеям. И Таджикистану была бы полезно и армянам с азерами...

      0
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      Рейтинг: +263

      Muboraksho 53 минуты назад

      А что лично Мхитарян сделал плохого азербайджанцам? Ровным счетом ничего. Вот к чему приводят топорные разделения территории после развалов империи. Армяни и Азербайджанцы, и Абхазы и Дагистанцы прекрасно жили в Персидской империи а потом в СССР. А потом как вдруг все началось, и все стали друг другу врагами...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6745

      alex1951 1 час назад

      Щварцниггер:Какие ваши доказательства?)))

      0
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