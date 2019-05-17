Азербайджан гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов заявил, что армянскому полузащитнику «Арсенала» Генриху Мхитаряну не будет грозить опасность в случае приезда в страну.

29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы между «Арсеналом» и «Челси».

Азербайджан и Армения конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«Наши правительственные органы предоставили УЕФА гарантии, никаких проблем с обеспечением безопасности нет. Еще до того, как «Арсенал» вышел в финал, мы получили запрос от УЕФА относительно гарантий. Наши власти обеспечили все необходимые меры для поездки Мхитаряна в Баку. Безопасность ему гарантирована», – сказал Мамедов.