Marca: «Севилья» рассматривает кандидатуру Вальверде

«Севилья» заинтересована в услугах главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, информирует Marca.

Ранее СМИ сообщили, что специалист покинет каталонский клуб в течение двух ближайших дней. В случае ухода из «Барселоны» испанец станет основным претендентом на пост тренера севильцев.

Кроме Вальверде, «Севилья» рассматривает кандидатуры экс-тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо и бывшего главного тренера «Марселя» Руди Гарсии.