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    Marca: «Севилья» рассматривает кандидатуру Вальверде

    «Севилья» заинтересована в услугах главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, информирует Marca.

    Ранее СМИ сообщили, что специалист покинет каталонский клуб в течение двух ближайших дней. В случае ухода из «Барселоны» испанец станет основным претендентом на пост тренера севильцев.

    Кроме Вальверде, «Севилья» рассматривает кандидатуры экс-тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо и бывшего главного тренера «Марселя» Руди Гарсии.

    • Ранее должность главного тренера «Севильи» покинул Хоакин Капаррос.
    • В сезоне-2018/19 севильцы заняли шестое место в чемпионате Испании.

    Источник: Marca

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