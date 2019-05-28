Marca: «Севилья» рассматривает кандидатуру Вальверде

«Севилья» заинтересована в услугах главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, информирует Marca.
Ранее СМИ сообщили, что специалист покинет каталонский клуб в течение двух ближайших дней. В случае ухода из «Барселоны» испанец станет основным претендентом на пост тренера севильцев.
Кроме Вальверде, «Севилья» рассматривает кандидатуры экс-тренера «Ромы» Эусебио Ди Франческо и бывшего главного тренера «Марселя» Руди Гарсии.
- Ранее должность главного тренера «Севильи» покинул Хоакин Капаррос.
- В сезоне-2018/19 севильцы заняли шестое место в чемпионате Испании.