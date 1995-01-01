Слуцкий: «Лучший российский футболист XXI века – Аршавин. Акинфеев – самый гениальный из всех, с кем я работал»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий стал героем выпуска YouTube-шоу «Макарена».

«Лучший российский футболист XXI века — Аршавин. Акинфеева убираю за скобки.

Лучшие легионеры нашего чемпионата — Вагнер Лав, Сейду Думбия и Халк.

Акинфеев — самый гениальный футболист из тех, с кем я работал. Да, я к этому отношения не имею, я просто стоял и любовался. Мне было приятно работать с Головиным и наблюдать за его прогрессом.

Сейчас это Мартин Эдегор, который проводит блестящий сезон, недавно был признан игроком месяца в местной лиге. Для «Витесса» это почти невозможно», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.