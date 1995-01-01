Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Слуцкий: «Лучший российский футболист XXI века – Аршавин. Акинфеев – самый гениальный из всех, с кем я работал»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий стал героем выпуска YouTube-шоу «Макарена».

    «Лучший российский футболист XXI века — Аршавин. Акинфеева убираю за скобки.

    Лучшие легионеры нашего чемпионата — Вагнер Лав, Сейду Думбия и Халк.

    Акинфеев — самый гениальный футболист из тех, с кем я работал. Да, я к этому отношения не имею, я просто стоял и любовался. Мне было приятно работать с Головиным и наблюдать за его прогрессом.

    Сейчас это Мартин Эдегор, который проводит блестящий сезон, недавно был признан игроком месяца в местной лиге. Для «Витесса» это почти невозможно», – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

    Источник: YouTube-канал «Макарена»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:51
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru