Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Дерби» Лэмпарда в финале плей-офф и вернулась в АПЛ

Финал плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Дерби Каунти» закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн. За команду Фрэнка Лэмпарда забил форвард Мартин Уогхорн.

Бирмингемцы оформили выход в Премьер-лигу спустя три года после первого в истории вылета.

Чемпионшип. Плей-офф. Финал

Астон Вилла – Дерби Каунти – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эль-Гази, 44; 2:0 – МакГинн, 59; 2:1 – Уогхорн, 81.

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