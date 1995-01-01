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    Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Дерби» Лэмпарда в финале плей-офф и вернулась в АПЛ

    Финал плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла»«Дерби Каунти» закончился со счетом 2:1.

    В составе хозяев отличились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн. За команду Фрэнка Лэмпарда забил форвард Мартин Уогхорн.

    Бирмингемцы оформили выход в Премьер-лигу спустя три года после первого в истории вылета.

    Чемпионшип. Плей-офф. Финал

    Астон Вилла – Дерби Каунти – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эль-Гази, 44; 2:0 – МакГинн, 59; 2:1 – Уогхорн, 81.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3977

      GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      Жаль, я очень хотел чтобы обратно вернулся Лидс, но он слил Дерби, а потом топил за Дерби,но и тут эти слились....((

      0
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      Рейтинг: +5768

      Skull_Boy 23 минуты назад

      С возвращением, но лучше был бы это Лидс

      1
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      ...
      Рейтинг: +31

      GSmall > Skull_Boy 16 минут назад

      А что в Лидсе лучше?Вилла всегда была на первых местах(образно),а Лидс только в конце века немного пострелял и всё

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