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    Максименко лайкнул пост «Не слушай тренера, все ошибаются». Ранее Кононов обвинил его в поражении

    «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в выездном матче 30-го тура Премьер-лиги.

    Красно-белые по итогам сезона опустились на пятое место. ЦСКА вышел на четвертую позицию, дающую право сыграть в квалификации Лиги Европы.

    После матча главный тренер московского клуба Олег Кононов сказал, что на результат в Оренбурге повлияли две ошибки Максименко.

    Максименко поставил лайк записи инстаграм-аккаунта болельщиков с текстом: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча».

    • Ранее «Спартак» подвел итог сезона, назвав результат неудовлетворительным.
    • Кононов в октябре сменил Массимо Карреру, с которым команда выиграла чемпионство-2016/17.

    У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда

    Источник: Инстаграм fcsm_official_fans

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    27.05.2019 00:46
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 мая 2019, 18:26

      Второй мяч в ворота Спартака уже ничего не решал а вот если бы не было первого ,не известно как сложилась бы игра. Да Кононов не внес в игру Спартака улучшение но Максименко тоже нужно осмыслить свою игру. Такие мячи берутся ,просто он неправильно выбрал позицию. И это у него уже второй подобный пропущенный мяч.

      4
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 27 мая 2019, 14:16

      ЛАЙК - В ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
      Мдааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 27 мая 2019, 13:49

      А-ля Каррера-Глушаков, там тоже кто-то куда-то не туда лайкнул.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 27 мая 2019, 13:29

      В ФК" Валидолъ" как всегда : виноваты все, но нужны крайние...

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 27 мая 2019, 12:59

      Макс конечно концовку своего сезона смазал, а Спартак - весь сезон.
      А Кононов...Кононов... Кононов... кто это?
      Ответа мы не получили.
      А получим - не поздно ли будет?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 27 мая 2019, 14:59

      Ответ получим на стадии предварительного турнира УЕФА.
      Придёт лафа?

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 мая 2019, 12:21

      И как же Кононов узнал о том, что кто-то где-то кого-то лайкнул? Лучше бы тренировками занимался, придурок!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 мая 2019, 11:46

      В спердяке как на майдане. Стоит лайкнуть не туда, сразу тебя и скушают. Прямая демократия называется или копное (скопное) право. Это когда все подхалимы скопом на тебя налетают.

      -2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 27 мая 2019, 10:43

      В который раз убеждаюсь, что кононов как тренер просто ..овно.

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 мая 2019, 09:59

      То, что Спартачи в атаке - ноль виноват Максименко

      2
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      Рейтинг: +826

      Grag 27 мая 2019, 09:40

      Максименко конечно вратарь дырявый, но виноват не он один, это точно.

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