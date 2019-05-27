Максименко лайкнул пост «Не слушай тренера, все ошибаются». Ранее Кононов обвинил его в поражении

«Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2 в выездном матче 30-го тура Премьер-лиги.

Красно-белые по итогам сезона опустились на пятое место. ЦСКА вышел на четвертую позицию, дающую право сыграть в квалификации Лиги Европы.

После матча главный тренер московского клуба Олег Кононов сказал, что на результат в Оренбурге повлияли две ошибки Максименко.

Максименко поставил лайк записи инстаграм-аккаунта болельщиков с текстом: «Не слушай главного тренера, Саша! Все ошибаются. Не ты один виноват в результате матча».

Ранее «Спартак» подвел итог сезона, назвав результат неудовлетворительным.

Кононов в октябре сменил Массимо Карреру, с которым команда выиграла чемпионство-2016/17.

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