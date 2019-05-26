Кононов: «Две ошибки Максименко повлияли на результат матча с «Оренбургом»

Это слова тренера? Максименко? Что Максименко? Да, привёз, но если бы не он, с охапку бы мячей точно впустили. Молодого и крайне перспективного вратаря (по многим оценкам входящего в топ-10 молодых в мире), нужно поддерживать и доверять ему, а не гнобить за ляпы. Дело в игре и безволие игроков. Которые ровным счётом ничего последние полгода не показывают!!!
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура РПЛ заявил, что голкипер команды Александр Максименко допустил две результативные ошибки, повлиявшие на итоговый результат.
«Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости.
Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.
Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат», – сказал Кононов.
- В этом сезоне Максименко дебютировал за основную команду «Спартака».
- 21-летний вратарь провел в РПЛ 23 матча (10 – на ноль) и пропустил 21 гол.