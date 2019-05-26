Кононов: «Две ошибки Максименко повлияли на результат матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура РПЛ заявил, что голкипер команды Александр Максименко допустил две результативные ошибки, повлиявшие на итоговый результат.

«Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости.

Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат», – сказал Кононов.