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    Кононов: «Две ошибки Максименко повлияли на результат матча с «Оренбургом»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Оренбурга» (0:2) в матче 30-го тура РПЛ заявил, что голкипер команды Александр Максименко допустил две результативные ошибки, повлиявшие на итоговый результат.

    «Мы увлеклись атакой, и соперник нам доставил проблемы. Мы пропустили со стандарта и второй мяч по глупости.

    Мы достаточно большими силами атаковали и это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. Мы их предотвращали и не дали сопернику забить.

    Игра Максименко? Он допустил две ошибки и это повлияло на результат», – сказал Кононов.

    • В этом сезоне Максименко дебютировал за основную команду «Спартака».
    • 21-летний вратарь провел в РПЛ 23 матча (10 – на ноль) и пропустил 21 гол.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:26
    Комментарии26
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      Рейтинг: +5729

      ivanthebest 22 секунды назад

      Это слова тренера? Максименко? Что Максименко? Да, привёз, но если бы не он, с охапку бы мячей точно впустили. Молодого и крайне перспективного вратаря (по многим оценкам входящего в топ-10 молодых в мире), нужно поддерживать и доверять ему, а не гнобить за ляпы. Дело в игре и безволие игроков. Которые ровным счётом ничего последние полгода не показывают!!!

      0
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      Рейтинг: +367

      Киркинитидец 2 минуты назад

      Олежа! все будет хорошо...

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      Рейтинг: +3739

      Агасфер 4 минуты назад

      "Спартаку" нужна была только победа,чтобы сохранить 4 место,участи в групповом этапе и свою подпорченную репутацию.Максимка дважды явно оплошал,но ещё трижды спас от верного гола.Вся остальная команда не забила ни одного гола,чтобы исправить ошибку вратаря и положение команды,а этот олух сосредоточился на ошибках салаги...Это ужас!

      0
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      Рейтинг: +24

      Болельщик-2018 9 минут назад

      А самый главный кукловод это Федун. Вот с кого надо спрашивать.
      Не разменивайтесь на исполнителей.

      0
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      Рейтинг: +604

      Аден 9 минут назад

      Не, Олежка, так не пойдёт. Напиши лучше по собственному, ну не тянешь ты, либо уже либо ещё.

      1
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      Рейтинг: -4891

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      А может это Прокопенко во всём виноват ? Или Гатальский ?

      0
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      Рейтинг: +4472

      84aivengo 12 минут назад

      я считаю,что не вратарь виноват.. а тренер... не получается у него,не получается. максименко надо было и на бровке руководить,и в атаке забивать

      0
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      Рейтинг: +5832

      Eddyson 12 минут назад

      «Как мне игра Глушакова? Почему его заменил? Не буду комментировать никого из футболистов. Мы проиграли дерби сегодня, этого достаточно. Если проиграли — значит… Многоточие»
      ---------------------
      А сегодня комментировать игру футболиста захотелось значится. Все игроки в команде делятся на две группы: комментируемые и некомментируемые. Олег Георгиевич, когда уходить будете, багаж не оставьте, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +552

      Taps 21 минуту назад

      Роковая ошибка Кононова, что он прельстился тренировать "Спартак".
      Теперь как тренер он востребован только в ФНЛ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +912

      Atom2020 23 минуты назад

      На результат повлияло то, что ты команду играть не научил, а на поле выпустил какое-то "сельпо" ... Худший Спартак за последние годы и по составу и по игре ...

      4
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