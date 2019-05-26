«Спартак»: «Это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Команда сделает все, чтобы стать сильнее»

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь]]]] ---- http://gg.gg/psblog
«Спартак» подвел итоги сезона-2018/19.
«Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице российской премьер-лиги только пятое место.
Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!
Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» – говорится в обращении на сайте красно-белых.
- Московский клуб уступил «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ и финишировал на пятом месте.
- В октябре Олег Кононов сменил на посту главного тренера Массимо Карреру, с которым команда выиграла чемпионат России-2016/17.