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    «Спартак»: «Это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Команда сделает все, чтобы стать сильнее»

    «Спартак» подвел итоги сезона-2018/19.

    «Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице российской премьер-лиги только пятое место.

    Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

    Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» – говорится в обращении на сайте красно-белых.

    • Московский клуб уступил «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ и финишировал на пятом месте.
    • В октябре Олег Кононов сменил на посту главного тренера Массимо Карреру, с которым команда выиграла чемпионат России-2016/17.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9

      maksimgordeev 6 минут назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь]]]] ---- http://gg.gg/psblog

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      Рейтинг: +632

      amazonaws 14 минут назад

      Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон.
      - Второй сезон подряд Спартак проваливает, в том числе и по вине Глушакова - его пьянства и загулов по проституткам!!!
      А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
      Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
      Он очень сильно навредил имиджу Спартака и стал единоличным автором скандального увольнения Карреры и разброда в Спартаке.
      Глушакова надо ГНАТЬ из Спартака и чем быстрее, тем лучше для команды!!!
      Спартаковских болельщиков не обманешь.
      Они не зря подняли БУЧУ против Глушакова.
      И вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака и Глушакова:
      - Европу - ПРОВАЛИЛИ!
      - Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
      - Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
      ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
      Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
      Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!
      Работы у нового руководства Спартака МНОГО и мама не горюй!!!
      Пусть скажут спасибо Глушакову и его крышевателям - Родионову и Измайлову.
      Глушакова надо было ГНАТЬ из Спартака в первую очередь.
      Одна ПАРШИВАЯ овца, всё спартаковское стадо ИСПОРТИЛА и как результат - ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям.
      Состав нуждается в перетасовке.
      Надо приглашать новых игроков НЕ ИЗБАЛОВАННЫХ большими деньгами.
      Чем больше Федун платит, тем ХУЖЕ спартаковские играют!
      Платёжную ведомость надо РАЗГРУЗИТЬ на всю железку и платить по результату, а не за безразличие и сонное царство на поле.
      Если Спартак ИЗБАВИТСЯ от Глушакова и его запойной, загульной, криминальной ОПГ "Ромашка", то у нас есть надежда на исправление ситуации.
      ПОЖЕЛАЕМ Спартаку выступить в Лиге Европы - ДОСТОЙНО.

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      Рейтинг: +5851

      Eddyson 24 минуты назад

      Ждём интервью с Андреем федуном: что со стоимостью клуба, как по составу СД оценивает ситуацию, что с прогрессом игроков после ухода Карреры.

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      Рейтинг: +3752

      Persona_non_Grata 31 минуту назад

      Бла бла бла ((( результат вы сделали еще в начале чемпионата , когда убрали ТРЕНЕРА , а надо было разогнать мафию (((

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      Рейтинг: +1047

      777+ 43 минуты назад

      Не стоит, не грусти мой юный друг –
      Когда-нибудь, быть может, повторится «сказка»…
      Сегодня СВИНКА глубоко больна…
      Нужна ей инвалидная коляска!!!

      Болейте лучше за "Ман Сити" господа….
      А может ЦСКА сегодня вам по нраву…???))))
      «Протухло» ваше МЯСО – это факт…
      Пора в утиль, не стоит в холодильнике держать отраву….

      0
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      Рейтинг: +1622

      BlackMurder 46 минут назад

      Чтобы быть сильнее,надо не играть в футбол спартаку,а то как глянешь ЛЧ с его играми в этом сезоне так ржать охото))вообще любому клубу россии в лч и ле играть надо запретить во благо нервной системы болельщиков

      0
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      Рейтинг: +19383

      gol_kak_sokol 47 минут назад

      Если поставленные цели не достигнуты, кто-то должен за это ответить, иначе вы просто болтуны.

      4
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      Рейтинг: +17370

      oyabun 49 минут назад

      Какая то агитка в стиле советских времен. Не несущая никакой смысловой нагрузки."Всем спасибо - все свободны".

      5
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      Рейтинг: +323

      dimmmka 49 минут назад

      Ну ну... видно что становимся сильнее. Пятое место давненько не было

      0
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      Рейтинг: +5904

      KLIM777 52 минуты назад

      еще больше воспитанников нужно возвращать. Еще больше каких-то перспективных парней.

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