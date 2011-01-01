Серия А. «Ювентус» завершил сезон поражением от «Сампдории» и продлил безвыигрышную серию до 5 матчей

все дело в новой форме, верните полоски
Встреча 38-го тура чемпионата Италии «Сампдория» – «Ювентус» закончилась со счетом 2:0.
Отличились нападающий Грегор Дефрель и полузащитник Джанлука Капрари.
Туринцы досрочно оформили чемпионство в апреле. Безвыигрышная серия команды продлилась до пяти матчей.
Ранее «Торино» со счетом 3:1 обыграл «Лацио».
Италия. Серия А. 38-й тур
Голы: 1:0 – Фальке, 51; 2:0 – Лукич, 53; 2:1 – Иммобиле, 66; 3:1 – Де Сильвестри, 80.
Сампдория – Ювентус – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Дефрель, 84; 2:0 – Капрари, 90+1.