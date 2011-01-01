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    Серия А. «Ювентус» завершил сезон поражением от «Сампдории» и продлил безвыигрышную серию до 5 матчей

    Встреча 38-го тура чемпионата Италии «Сампдория»«Ювентус» закончилась со счетом 2:0.

    Отличились нападающий Грегор Дефрель и полузащитник Джанлука Капрари.

    Туринцы досрочно оформили чемпионство в апреле. Безвыигрышная серия команды продлилась до пяти матчей.

    Ранее «Торино» со счетом 3:1 обыграл «Лацио».

    Италия. Серия А. 38-й тур

    Торино – Лацио – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Фальке, 51; 2:0 – Лукич, 53; 2:1 – Иммобиле, 66; 3:1 – Де Сильвестри, 80.

    Сампдория – Ювентус – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дефрель, 84; 2:0 – Капрари, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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      Рейтинг: +577

      Мы ЦСКА 18 минут назад

      все дело в новой форме, верните полоски

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