Семин: «Конфликта с Денисовым нет. Он порядочный человек, но самолюбивый. Не пожелал сидеть в резерве даже матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после окончания матча 30-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0) заявил, что между ним и полузащитником команды Игорем Денисовым нет никакого конфликта.

35-летний футболист не выходил на поле с 3 апреля. Ранее сообщалось, что хавбек находится на больничном. Позже появилась информация, что Денисов перестал появляться на тренировках из-за недовольства Семиным в связи во своим игровым временем.

– Как думаете, Денисов не жалеет о том, что ввязался в скандал – вместо того, чтоб праздновать с командой такие успехи?

– А нет никаких скандалов. Я не вижу конфликта, нормальная ситуация. Очень много сделал для «Локомотива». 14 лет ничего не выигрывали – Игорь пришел, стал капитаном команды, многое сделал, убрал безразличие, которое было в команде. Был первым помощником тренера. Порядочный человек, но самолюбивый. Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все.

Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет. Для меня главный принцип – играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному. Сегодня на этой позиции есть Баринов. Может, потом лучше Денисов будет играть. Если останется.

А я сейчас тренер футбольного «Локомотива», мне здесь уютно и хочу продолжить.

Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в 2016 году.

За московскую команду полузащитник провел 93 матча, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Денисов выиграл с красно-зелеными Кубок России и РПЛ.

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