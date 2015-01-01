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    Анри может возглавить «Бетис»

    «Бетис» рассматривает вариант с приглашением Тьерри Анри на пост главного тренера команды, сообщает The Mirror.

    Андалусийский клуб ищет замену Энрике Сетьену, с которым неделю назад было прекращено сотрудничество.

    «Бетис» проявлял заинтересованность в услугах Рафаэля Бенитеса из «Ньюкасла», но с ним не удалось договориться.

    Теперь именно 41-летний француз считается фаворитом на вакантную должность.

    Источник: The Mirror

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