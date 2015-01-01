Анри может возглавить «Бетис»

«Бетис» рассматривает вариант с приглашением Тьерри Анри на пост главного тренера команды, сообщает The Mirror.

Андалусийский клуб ищет замену Энрике Сетьену, с которым неделю назад было прекращено сотрудничество.

«Бетис» проявлял заинтересованность в услугах Рафаэля Бенитеса из «Ньюкасла», но с ним не удалось договориться.

Теперь именно 41-летний француз считается фаворитом на вакантную должность.