Ковач – первый в истории немецкого футбола с золотым дублем как игрок и как тренер

«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (3:0) в финале Кубка Германии и выиграла турнир в 19-й раз, увеличив собственный рекорд.

Для главного тренера Нико Ковача трофей стал вторым после назначения в июле 2018-го года. В последнем туре Бундеслиги мюнхенцы выиграли чемпионат, обойдя дортмундскую «Боруссию» на 2 очка.

Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Ливерпулю».

В начале мая издание Marca сообщило, что руководство «Баварии» может заменить Ковача Эриком тен Хагом или Хуленом Лопетеги. Немец в интервью Bild опроверг информацию о возможном уходе.

Золотой дубль Ковача как игрока и как тренера – первый случай в истории немецкого футбола. В период выступления за «Баварию» (2001-2003) он выиграл чемпионат и Кубок в сезоне-2002/03.