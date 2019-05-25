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    Ковач – первый в истории немецкого футбола с золотым дублем как игрок и как тренер

    «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (3:0) в финале Кубка Германии и выиграла турнир в 19-й раз, увеличив собственный рекорд.

    Для главного тренера Нико Ковача трофей стал вторым после назначения в июле 2018-го года. В последнем туре Бундеслиги мюнхенцы выиграли чемпионат, обойдя дортмундскую «Боруссию» на 2 очка.

    Команда завершила выступление в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Ливерпулю».

    В начале мая издание Marca сообщило, что руководство «Баварии» может заменить Ковача Эриком тен Хагом или Хуленом Лопетеги. Немец в интервью Bild опроверг информацию о возможном уходе.

    Золотой дубль Ковача как игрока и как тренера – первый случай в истории немецкого футбола. В период выступления за «Баварию» (2001-2003) он выиграл чемпионат и Кубок в сезоне-2002/03.

    Источник: «Бомбардир»

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    25.05.2019 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5875

      KLIM777 58 минут назад

      да кого там обыгрывать)))

      это как мужики придут во двор играть с детворой))

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