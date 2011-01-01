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    AFTV – о Мхитаряне: «Будь это Роналду или Месси, место проведения финала Лиги Европы изменили бы»

    Робби Лайл, журналист YouTube-канала ArsenalFanTV, поделился мнением о ситуации с Генрихом Мхитаряном.

    Ранее «Арсенал» сообщил о том, что армянский полузащитник отказался от участия в финале Лиги Европы с «Челси» в Баку из-за соображений безопасности. Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

    «УЕФА должен был изменить место проведения матча. Учитывая, что сыграют два английских клуба, можно было перенести финал в Англию или Францию.

    Вы думаете, если бы ситуация касалась Криштиану Роналду, а у [правительства] Азербайджана при этом были проблемы с Португалией, то финал бы не перенесли? Все и так знают, что перенесли бы. УЕФА просто смел бы эту маленькую страну [Азербайджан] под ковер.

    Или, скажем, финал проводился бы на «Уэмбли», а Фолклендская война (между Аргентиной и Великобританией – прим. «Бомбардира») все еще продолжалась. Думаете, у Месси не получилось бы сделать визу?» – сказал Лайл в интервью RT.

    • Ранее МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Мхитаряна в своих провокационных целях.
    • Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе матча в другую страну.
    • Матч на Олимпийском стадионе Баку состоится 29 мая.

    Источник: RT

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6778

      alex1951 8 минут назад

      Так какие проблемы?
      Еще не поздно))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      andrew10 21 минуту назад

      Пpогнозы футбольных матчей -> info-stavki.ru

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