AFTV – о Мхитаряне: «Будь это Роналду или Месси, место проведения финала Лиги Европы изменили бы»

Робби Лайл, журналист YouTube-канала ArsenalFanTV, поделился мнением о ситуации с Генрихом Мхитаряном.

Ранее «Арсенал» сообщил о том, что армянский полузащитник отказался от участия в финале Лиги Европы с «Челси» в Баку из-за соображений безопасности. Армения и Азербайджан конфликтуют из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«УЕФА должен был изменить место проведения матча. Учитывая, что сыграют два английских клуба, можно было перенести финал в Англию или Францию.

Вы думаете, если бы ситуация касалась Криштиану Роналду, а у [правительства] Азербайджана при этом были проблемы с Португалией, то финал бы не перенесли? Все и так знают, что перенесли бы. УЕФА просто смел бы эту маленькую страну [Азербайджан] под ковер.

Или, скажем, финал проводился бы на «Уэмбли», а Фолклендская война (между Аргентиной и Великобританией – прим. «Бомбардира») все еще продолжалась. Думаете, у Месси не получилось бы сделать визу?» – сказал Лайл в интервью RT.