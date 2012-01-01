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    Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за отсутствия с Мхитаряна

    Болельщики «Арсенала» недовольны решением УЕФА провести финала Лиги Европы против «Челси» в Баку. Они требуют перенести игру в Лондон.

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финале турнира из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

    Ранее болельщики также возмущались из-за небольшой билетной квоты для обеих команд.
    «Помимо многочисленных недостатков с логистикой, из-за которых многие болельщики из Лондона не смогут приехать на финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку вынудило игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха нападения. Страха, который обусловлен многолетний конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

    Петиция призывает УЕФА признать ужасные последствия своего решения и санкционировать перенос финала из Баку на стадион «Уэмбли» в Лондоне. Все подписавшие эту петицию выражают солидарность с фанатами «Арсенала» и «Челси», Мхитаряна и самим футболом», – сказано в петиции.

    Мхитарян – о финале ЛЕ: «Такие матчи выпадают нечасто. Мне очень больно его пропускать»

    Источник: Talksport

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    Сегодня, 06:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6896

      Cules2013 43 минуты назад

      ключевая фраза "Перенос на Уэмбли".
      Я бы, с*ка, на месте УЕФА, выбрал бы в следующий раз финал где-нибудь в Хабаровске или в Исландии - совсем ухи поели англичане. Всё мнят себя королями мира. АПЛ по их мнению лучшая лига, Уэмбли - лучший стадион, тут ещё и 2 английских финала за хер знает сколько лет впервые вышло. И всё - корона съехала дальше некуда. По-моему, всю Европу бесит надменность англичан.
      Например, суперкубок УЕФА в Тбилиси в 2015 всех устроил. И матч был шикарный. Не было англичан = некому вонять. Я уже писал, что им всё говно, что не Лондон или Манчестер с Ливерпулем. Никого кроме себя не любят.
      Решение Мхитаряна - его личное. К нему все претензии. Если бы любая гипотетическая проблема влияла бы так сильно на футбол, как на самого Генриха, эта игра бы перестала существовать.

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