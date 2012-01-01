Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за отсутствия с Мхитаряна

Болельщики «Арсенала» недовольны решением УЕФА провести финала Лиги Европы против «Челси» в Баку. Они требуют перенести игру в Лондон.

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финале турнира из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

Ранее болельщики также возмущались из-за небольшой билетной квоты для обеих команд.

«Помимо многочисленных недостатков с логистикой, из-за которых многие болельщики из Лондона не смогут приехать на финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку вынудило игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха нападения. Страха, который обусловлен многолетний конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Петиция призывает УЕФА признать ужасные последствия своего решения и санкционировать перенос финала из Баку на стадион «Уэмбли» в Лондоне. Все подписавшие эту петицию выражают солидарность с фанатами «Арсенала» и «Челси», Мхитаряна и самим футболом», – сказано в петиции.

Мхитарян – о финале ЛЕ: «Такие матчи выпадают нечасто. Мне очень больно его пропускать»