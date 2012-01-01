Болельщики «Арсенала» создали петицию о переносе финала Лиги Европы из-за отсутствия с Мхитаряна

ключевая фраза "Перенос на Уэмбли".
Я бы, с*ка, на месте УЕФА, выбрал бы в следующий раз финал где-нибудь в Хабаровске или в Исландии - совсем ухи поели англичане. Всё мнят себя королями мира. АПЛ по их мнению лучшая лига, Уэмбли - лучший стадион, тут ещё и 2 английских финала за хер знает сколько лет впервые вышло. И всё - корона съехала дальше некуда. По-моему, всю Европу бесит надменность англичан.
Например, суперкубок УЕФА в Тбилиси в 2015 всех устроил. И матч был шикарный. Не было англичан = некому вонять. Я уже писал, что им всё говно, что не Лондон или Манчестер с Ливерпулем. Никого кроме себя не любят.
Решение Мхитаряна - его личное. К нему все претензии. Если бы любая гипотетическая проблема влияла бы так сильно на футбол, как на самого Генриха, эта игра бы перестала существовать.
Болельщики «Арсенала» недовольны решением УЕФА провести финала Лиги Европы против «Челси» в Баку. Они требуют перенести игру в Лондон.
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финале турнира из-за напряженных политических отношений между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.
Ранее болельщики также возмущались из-за небольшой билетной квоты для обеих команд.
«Помимо многочисленных недостатков с логистикой, из-за которых многие болельщики из Лондона не смогут приехать на финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку вынудило игрока «Арсенала» Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой из-за страха нападения. Страха, который обусловлен многолетний конфликтом между Арменией и Азербайджаном.
Петиция призывает УЕФА признать ужасные последствия своего решения и санкционировать перенос финала из Баку на стадион «Уэмбли» в Лондоне. Все подписавшие эту петицию выражают солидарность с фанатами «Арсенала» и «Челси», Мхитаряна и самим футболом», – сказано в петиции.
Мхитарян – о финале ЛЕ: «Такие матчи выпадают нечасто. Мне очень больно его пропускать»