Мхитарян – о финале ЛЕ: «Такие матчи выпадают нечасто. Мне очень больно его пропускать»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал свое решение не ехать с командой на финал Лиги Европы с Баку, о котором стало известно сегодня.

С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

«Рассмотрев все текущие варианты, мы должны были принять жесткое для меня решение не ехать с командой на финал Лиги Европы. Матчи наподобие этого нечасто выпадают нам, игрокам, и я должен признать, мне очень больно его пропускать.

Я буду болеть за своих партнеров по команде! Давай привезем трофей домой», – написал Мхитарян в инстаграме

В финале ЛЕ красно-белые сыграют с «Челси». Встреча состоится в четверг, 29 мая.

В этом сезоне Мхитарян провел за «Арсенал» 39 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

В 2017 году хавбек выиграл Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».