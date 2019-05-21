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    Мхитарян – о финале ЛЕ: «Такие матчи выпадают нечасто. Мне очень больно его пропускать»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал свое решение не ехать с командой на финал Лиги Европы с Баку, о котором стало известно сегодня.

    С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

    «Рассмотрев все текущие варианты, мы должны были принять жесткое для меня решение не ехать с командой на финал Лиги Европы. Матчи наподобие этого нечасто выпадают нам, игрокам, и я должен признать, мне очень больно его пропускать.

    Я буду болеть за своих партнеров по команде! Давай привезем трофей домой», – написал Мхитарян в инстаграме

    • В финале ЛЕ красно-белые сыграют с «Челси». Встреча состоится в четверг, 29 мая.
    • В этом сезоне Мхитарян провел за «Арсенал» 39 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
    • В 2017 году хавбек выиграл Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Генриха Мхитаряна

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    21.05.2019 15:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 22 мая 2019, 16:50

      да бред полный.

      0
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      Рейтинг: +571

      RJM555 21 мая 2019, 16:57

      Так и скажи что англичане тебе не разрешили ехать в Азербайджан и не надо тут строить из себя обиженного........немалое число спортсменов с армянскими фамилиями участвуют в Баку в различных соревнованиях и пока еще я не слышал чтобы кого то обидели.

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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > RJM555 21 мая 2019, 17:15

      Год 2011, чемпионат по боксу.

      0
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      Рейтинг: +95

      LiveChelsea > Добрый Бобер 21 мая 2019, 21:54

      есть видео кадры или другие подтверждения?

      0
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      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > LiveChelsea 21 мая 2019, 22:24

      https://ru.oxu.az/politics/273839
      https://www.youtube.com/watch?v=PXsacbkIqgw

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