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    «Боруссия» Д интересуется Манджукичем

    Дортмундская «Боруссия» может приобрести нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

    Директора «Боруссии» Матиас Заммер, Микаэль Цорк и Ханс-Йоахим Ватцке заинтересованы в опыте 33-летнего футболиста. При этом главный тренер команды Люсьен Фавр пока еще раздумывает по этому поводу.

    Хорват может покинуть туринцев этим летом после ухода главного тренера Массимилиано Аллегри.

    • В начале апреля форвард продлил контракт с итальянским клубом до 2021 года.
    • В сезоне-2018/19 Манджукич провел за «Ювентус» 33 игры, забил 10 мячей и сделал семь голевых передач.
    • Ранее игрок выступал в Германии за «Вольфсбург» и «Баварию».

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      GSmall 12 минут назад

      Походу Дортмунд очень серьёзно нацелился составить конкуренцию Баварии

      0
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      Рейтинг: +8

      fedorponomaryov 43 минуты назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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      Рейтинг: +3984

      серега кашин 1 час назад

      ну да юве нужен более молодой и перспективный форвард

      0
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      Рейтинг: +1557

      InterMilLano1908 > серега кашин 1 минуту назад

      Как бы уже есть

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