«Боруссия» Д интересуется Манджукичем

Походу Дортмунд очень серьёзно нацелился составить конкуренцию Баварии
Дортмундская «Боруссия» может приобрести нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
Директора «Боруссии» Матиас Заммер, Микаэль Цорк и Ханс-Йоахим Ватцке заинтересованы в опыте 33-летнего футболиста. При этом главный тренер команды Люсьен Фавр пока еще раздумывает по этому поводу.
Хорват может покинуть туринцев этим летом после ухода главного тренера Массимилиано Аллегри.
- В начале апреля форвард продлил контракт с итальянским клубом до 2021 года.
- В сезоне-2018/19 Манджукич провел за «Ювентус» 33 игры, забил 10 мячей и сделал семь голевых передач.
- Ранее игрок выступал в Германии за «Вольфсбург» и «Баварию».