«Боруссия» Д интересуется Манджукичем

Дортмундская «Боруссия» может приобрести нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.

Директора «Боруссии» Матиас Заммер, Микаэль Цорк и Ханс-Йоахим Ватцке заинтересованы в опыте 33-летнего футболиста. При этом главный тренер команды Люсьен Фавр пока еще раздумывает по этому поводу.

Хорват может покинуть туринцев этим летом после ухода главного тренера Массимилиано Аллегри.