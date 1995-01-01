Жардим может сменить «Монако» на «Милан»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может продолжить карьеру в «Милане».

По информации СМИ, миланцы согласовал условия контракта со спортивным директором «Лилля» Луисом Кампосом, и Жардим – предпочтительный для него кандидат на пост тренера команды.

44-летний португалец возглавляет монегасков с января. Ранее он тренировал «Монако» с 2014-го по 2018 год. Под руководством Жардима команда выиграла Лигу 1 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Не исключен вариант, при котором нынешний тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сохранит свой пост в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

Перед последним туром миланцы занимают пятое место в таблице Серии А, отставая от «Интера» на одно очко.