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    Жардим может сменить «Монако» на «Милан»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может продолжить карьеру в «Милане».

    По информации СМИ, миланцы согласовал условия контракта со спортивным директором «Лилля» Луисом Кампосом, и Жардим – предпочтительный для него кандидат на пост тренера команды.

    44-летний португалец возглавляет монегасков с января. Ранее он тренировал «Монако» с 2014-го по 2018 год. Под руководством Жардима команда выиграла Лигу 1 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

    Не исключен вариант, при котором нынешний тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сохранит свой пост в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

    Перед последним туром миланцы занимают пятое место в таблице Серии А, отставая от «Интера» на одно очко.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      fedorponomaryov 43 минуты назад

      Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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      Рейтинг: +3984

      серега кашин 1 час назад

      все таки гатузо подвинут с поста главного

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