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    «Лестер» и ПСВ интересуются Роббеном. Летом игрок покинет «Баварию» 

    Полузащитник Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лестере» или ПСВ. Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, английский клуб – основной претендент на футболиста.

    Роббен не будет продлевать контракт с «Баварией» и летом покинет клуб. В середине мая 35-летний игрок сказал, что у него есть предложения из Европы и США и что он может играть еще четыре-пять лет.

    • По информации Record, футболист начал переговоры с «Бенфикой».
    • За 10 сезонов в «Баварии» Роббен выиграл 19 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

    Источник: Daily Mail

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1599

      BlackMurder 54 минуты назад

      Эх, как я был зол на него за один финал запоротый в лч, а потом, как я плакал за выйгранный второй у борруссии! За его гол) лысый, спасибо!!! Ждем вместе с рибери в системе Баварии, а так или в ПСВ) там еще и с баварией в лч увидитесь, хотя с другой стороны в лестере, ты сможешь положить пару голов любимому для себя арсеналу, проходом с фланга и левой в девятку)

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      Рейтинг: +9

      GSmall 1 час назад

      Зенит включайся!!! Маркиз есть,осталось ,Россянку и Робиновича прихватить,и можно открывать дом пристарелых)))

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      Рейтинг: +695

      Den Bull 1 час назад

      Игрок классный, но единственная проблема уж слишком "хрустальный"

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