«Лестер» и ПСВ интересуются Роббеном. Летом игрок покинет «Баварию» 

Эх, как я был зол на него за один финал запоротый в лч, а потом, как я плакал за выйгранный второй у борруссии! За его гол) лысый, спасибо!!! Ждем вместе с рибери в системе Баварии, а так или в ПСВ) там еще и с баварией в лч увидитесь, хотя с другой стороны в лестере, ты сможешь положить пару голов любимому для себя арсеналу, проходом с фланга и левой в девятку)
Полузащитник Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лестере» или ПСВ. Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, английский клуб – основной претендент на футболиста.
Роббен не будет продлевать контракт с «Баварией» и летом покинет клуб. В середине мая 35-летний игрок сказал, что у него есть предложения из Европы и США и что он может играть еще четыре-пять лет.
- По информации Record, футболист начал переговоры с «Бенфикой».
- За 10 сезонов в «Баварии» Роббен выиграл 19 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.