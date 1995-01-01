«Лестер» и ПСВ интересуются Роббеном. Летом игрок покинет «Баварию» 

Полузащитник Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Лестере» или ПСВ. Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, английский клуб – основной претендент на футболиста.

Роббен не будет продлевать контракт с «Баварией» и летом покинет клуб. В середине мая 35-летний игрок сказал, что у него есть предложения из Европы и США и что он может играть еще четыре-пять лет.