Роббен ведет переговоры с «Бенфикой»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Бенфике».
Переговоры между 35-летним футболистом и португальским клубом находятся на продвинутой стадии.
Инициатором приглашения голландца является президент лиссабонцев Луиш Филипе Виейра.
Ранее стало известно, что хавбек покинет мюнхенскую команду летом после истечения срока контракта.
- Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года. За это время он провел 306 матчей, забил 143 гола и сделал 101 результативную передачу.
- В составе мюнхенцев голландский полузащитник стал семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.