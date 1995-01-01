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    Роббен ведет переговоры с «Бенфикой»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен может продолжить карьеру в «Бенфике».

    Переговоры между 35-летним футболистом и португальским клубом находятся на продвинутой стадии.

    Инициатором приглашения голландца является президент лиссабонцев Луиш Филипе Виейра.

    Ранее стало известно, что хавбек покинет мюнхенскую команду летом после истечения срока контракта.

    • Роббен выступает за «Баварию» с 2009 года. За это время он провел 306 матчей, забил 143 гола и сделал 101 результативную передачу.
    • В составе мюнхенцев голландский полузащитник стал семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

    Источник: Record

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