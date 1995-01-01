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    Роббен: «Могу играть еще четыре-пять лет. Есть предложения из Европы и США»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился планами на карьеру после ухода из «Баварии», который состоится в июне.

    Ранее мюнхенский клуб сообщил, что голландец и хавбек Франк Рибери не будут продлевать контракты. Они провели в клубе 10 и 12 лет соответственно.

    «Я по-прежнему хочу играть. Важно лишь снова не вылететь на пять месяцев из-за незначительной травмы. Я могу играть еще четыре-пять лет, но все зависит от повреждений.

    На протяжении всей карьеры я боролся за титулы, поэтому мне трудно сказать, готов ли я выступать за команду с шестого или седьмого места.

    Есть предложения от клубов Европы и за ее пределами. Из США тоже», – цитирует 35-летнего игрока Kicker.

    • За 10 сезонов в «Баварии» Роббен выиграл 19 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
    • В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 17 играх. Матч с «РБ Лейпциг» 11 мая стал для него 200 в Бундеслиге.
    • По информации Record, футболист начал переговоры с «Бенфикой».

    Источник: Kicker

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