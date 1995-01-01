Роббен: «Могу играть еще четыре-пять лет. Есть предложения из Европы и США»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился планами на карьеру после ухода из «Баварии», который состоится в июне.
Ранее мюнхенский клуб сообщил, что голландец и хавбек Франк Рибери не будут продлевать контракты. Они провели в клубе 10 и 12 лет соответственно.
«Я по-прежнему хочу играть. Важно лишь снова не вылететь на пять месяцев из-за незначительной травмы. Я могу играть еще четыре-пять лет, но все зависит от повреждений.
На протяжении всей карьеры я боролся за титулы, поэтому мне трудно сказать, готов ли я выступать за команду с шестого или седьмого места.
Есть предложения от клубов Европы и за ее пределами. Из США тоже», – цитирует 35-летнего игрока Kicker.
- За 10 сезонов в «Баварии» Роббен выиграл 19 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
- В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 17 играх. Матч с «РБ Лейпциг» 11 мая стал для него 200 в Бундеслиге.
- По информации Record, футболист начал переговоры с «Бенфикой».