Роббен: «Могу играть еще четыре-пять лет. Есть предложения из Европы и США»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился планами на карьеру после ухода из «Баварии», который состоится в июне.

Ранее мюнхенский клуб сообщил, что голландец и хавбек Франк Рибери не будут продлевать контракты. Они провели в клубе 10 и 12 лет соответственно.

«Я по-прежнему хочу играть. Важно лишь снова не вылететь на пять месяцев из-за незначительной травмы. Я могу играть еще четыре-пять лет, но все зависит от повреждений.

На протяжении всей карьеры я боролся за титулы, поэтому мне трудно сказать, готов ли я выступать за команду с шестого или седьмого места.

Есть предложения от клубов Европы и за ее пределами. Из США тоже», – цитирует 35-летнего игрока Kicker.