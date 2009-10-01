Роббен провел 200 матч в Бундеслиге. Летом он покинет «Баварию» после 10 лет выступлений

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0) в 33-м туре чемпионата Германии.

Полузащитник гостей Арьен Роббен на 89-й минуте сменил Кингсли Комана. Для 35-летнего голландца матч стал 200-м в национальном чемпионате.

Игрок дебютировал в Бундеслиге в сезоне-2009/10, после перехода из «Реала» за 25 миллионов евро. За 10 лет в составе мюнхенцев он выиграл 19 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Германии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Ранее стало известно о том, что Роббен не будет продлевать с клубом контракт, срок действия которого истекает в июне. «Баварию» также покинет хавбек Франк Рибери, выступающий с 2007-го года.