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    Газета L' Equipe включила Головина в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

    Газета L' Equipe представила свою версию символической сборной 37-го тура Лиги 1.

    В состав команды включены по два игрока из «ПСЖ», «Ренна», «Лилля» и «Марселя», по одному – из «Сент-Этьена», «Лиона» и «Монако». В частности, издание отметило игру российского хавбека монегасков Александра Головина, который забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Амьеном».

    Вратарь: Томаш Коубек («Ренн»);

    Защитники: Хироки Сакаи («Марсель»), Тило Керер («ПСЖ»), Дамьен Да Силва («Ренн»), Юссуф Коне («Лилль»);

    Полузащитники: Никола Сансоне («Марсель»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мемфис Депай («Лион»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

    Нападающий: Роберт Берич («Сент-Этьен»).

    Источник: L' Equipe

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