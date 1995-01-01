Газета L' Equipe включила Головина в символическую сборную 37-го тура Лиги 1

Газета L' Equipe представила свою версию символической сборной 37-го тура Лиги 1.

В состав команды включены по два игрока из «ПСЖ», «Ренна», «Лилля» и «Марселя», по одному – из «Сент-Этьена», «Лиона» и «Монако». В частности, издание отметило игру российского хавбека монегасков Александра Головина, который забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Амьеном».

Вратарь: Томаш Коубек («Ренн»);

Защитники: Хироки Сакаи («Марсель»), Тило Керер («ПСЖ»), Дамьен Да Силва («Ренн»), Юссуф Коне («Лилль»);

Полузащитники: Никола Сансоне («Марсель»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мемфис Депай («Лион»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

Нападающий: Роберт Берич («Сент-Этьен»).