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    Серия А. «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» и теперь идет третьей, «Наполи» разгромил «Интер»

    «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» в матче 37-го тура Серии А – 1:1.

    Клуб из Бергамо набрал 66 очков и поднялся на третье место в таблице. «Ювентус» с 90 очками занимает первое место, туринский клуб досрочно стал чемпионом Италии.

    В другом матче «Интер» разгромно проиграл «Наполи» – 1:4. Неаполитанцы с 79 очками занимают второе место в таблице, «Интер» с 66 очками опустился на четвертое место.

    Чемпионат Италии. Серия А. 37-й тур

    Наполи – Интер – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зелински, 16; 2:0 – Мертенс, 61; 3:0 – Руис, 71; 4:0 – Руис, 79; 4:1 – Икарди (с пенальти), 81.

    Ювентус – Аталанта – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иличич, 33; 1:1 – Манджукич, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    19.05.2019 23:24
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