Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому».

В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта.

Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.

Тем не менее, возможный приход Аллегри в «Рому» может зависеть от того, выйдет ли клуб в Лигу чемпионов на следующий сезон.

После 37-ми туров команда Клаудио Раньери занимает пятое место в таблице Серии А отставая от «Аталанты» (36 матчей) на два очка.