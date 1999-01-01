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    Аллегри может возглавить «Рому»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому».

    В приглашении 51-летнего специалиста заинтересован президент римлян Джеймс Палотта.

    Другими кандидатами являются Маурицио Сарри («Челси») и Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), но тренер туринцев считается фаворитом.

    Тем не менее, возможный приход Аллегри в «Рому» может зависеть от того, выйдет ли клуб в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    После 37-ми туров команда Клаудио Раньери занимает пятое место в таблице Серии А отставая от «Аталанты» (36 матчей) на два очка.

    Источник: Football Italia

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